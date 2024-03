L’Inter accrochée par le Napoli

Malgré une ouverture du score avant la pause par Darmian, l'Inter s'est fait surprendre par le Napoli, qui est parvenu à égaliser dans les dix dernières minutes par l'intermédiaire de Juan Jesus (1-1).

Inter 1-1 Napoli

Buts : Darmian (43 e ) pour les Nerazzurri // Juan Jesus (81 e ) pour les Partenopei

De retour aux affaires en championnat après leurs déroutes respectives à Madrid et à Barcelone, l’Inter et le Napoli se sont livré une vraie bataille. Si les Nerazzurri pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant la marque et en maîtrisant leur sujet, les champions en titre sont parvenus à égaliser, sur leur seule véritable occasion de la rencontre. Un match nul (1-1) qui met fin à la série de dix victoires consécutives des hommes d’Inzaghi, qui restent néanmoins confortablement installés en tête de la Serie A, avec quatorze points d’avance sur leur dauphin, le Milan. Pour les Napolitains, ce point obtenu chez le leader reste paradoxalement un mauvais résultat puisqu’ils se retrouvent désormais à dix longueurs de Bologna, quatrième.…

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com