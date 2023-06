information fournie par So Foot • 28/06/2023 à 14:17

L’Inter a trouvé le remplaçant de Dzeko

Dans la famille Thuram, donnez-moi l’aîné.

En fin de contrat avec les Allemands de Mönchengladbach, Marcus Thuram a signé son contrat avec l’Inter Milan, tout récent finaliste de la Ligue des champions. Appelé par le Paris Saint-Germain, à l’instar d’une grande partie des attaquants européens cet été, Thuram a finalement choisi de s’envoler pour l’Italie. En effet, selon Sky Sport Italia, l’attaquant français a paraphé un contrat de cinq ans chez les Nerazzurri. Pour le moment, le club a fait le choix de ne pas officialiser son transfert et devrait le mettre à la une d’ici le 30 juin. L’attaquant des Bleus vient remplacer Edin Džeko, parti pour Fenerbahçe la semaine dernière. Il devrait toucher six millions d’euros par an dans son nouveau club.…

AC pour SOFOOT.com