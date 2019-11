L'intelligence artificielle, le grand malentendu

A quoi pense-t-on quand on entend parler d'« IA » ? Davantage à des fantasmes qu'à la réalité de ce que cette notion recouvre. Au point que certains ont même souhaité changer d'expression.

Histoire d'une notion. L'intelligence artificielle n'existe pas. Le titre de cet ouvrage (First, 288 p., 17,95 €) a de quoi étonner, en ces temps où les technologies d'IA, portées par des progrès impressionnants, ne cessent de faire les gros titres. D'autant plus quand on y regarde de plus près : le livre est signé Luc Julia, cocréateur de Siri, l'une des intelligences artificielles les plus célèbres au monde ! « En 1956, on a décidé d'appeler ça de l'intelligence artificielle, alors que ça n'a rien à voir avec de l'intelligence », assume le chercheur, aujourd'hui vice-président de l'innovation chez Samsung.

Dans son ouvrage, il fait référence à la conférence du Dartmouth College, organisée cette année-là aux Etats-Unis par les pionniers Marvin Minsky et John McCarthy, qui introduisent la notion d'intelligence artificielle. « Elle désigne alors une discipline scientifique qui a pour but de décomposer l'intelligence en fonctions élémentaires, au point qu'on puisse fabriquer un ordinateur pour les simuler », explique Jean-Gabriel Ganascia, chercheur au Laboratoire informatique de Sorbonne-Université (LIP6) et président du comité d'éthique du CNRS. Un domaine d'étude scientifique, donc. Problème : « On a commencé à fantasmer sur le mot, constate Luc Julia, sur l'idée qu'on pourrait créer quelque chose proche de nous qui nous remplacerait, voire nous contrôler. Alors que c'est l'inverse : c'est nous qui contrôlons l'IA ! Cette IA dont on parle à longueur de journée n'est qu'un outil, comme un bon marteau ou un couteau. »

