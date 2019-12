« L'Insoutenable Légèreté de l'être », de Milan Kundera : le fatalisme magnifique

Dans ce livre qui tient autant du roman que de l'essai, l'écrivain tchèque naturalisé français revient sur l'invasion de Prague par les Soviétiques, en 1968, et dit de quelle manière les destins en sont, nécessairement, affectés. Cet article est paru dans « Le Monde » le 27 janvier 1984.

Ils nous font rire, les chantres époumonés du terroir ! Les plus grands créateurs du siècle n'auront pas été des enracinés chers à Barrès, mais des métèques, volontaires ou obligés : Joyce, Picasso, Nabokov, Beckett, Soljénitsyne...

Tchèque de Paris depuis l'invasion russe de 1968, Milan Kundera est en train de devenir un des meilleurs exemples vivants de la fécondité du métissage en littérature. Son dernier roman porte à la perfection la synthèse, amorcée par La Plaisanterie, Risibles Amours et La Valse aux adieux, entre deux traditions européennes du conte philosophique : l'orientale, qui a conduit de Goethe à Kafka, Musil, Gombrowicz, et celle du dix-huitième siècle français, passablement perdue en chemin et que notre hôte ressuscite, riche de son exil forcé, puis choisi.

Malice et délicatesse

Ce n'est pas sans raison que Kundera a donné récemment une version théâtrale de Jacques le fataliste. Il y a du Diderot chez ce compatriote de Kafka, une bouture magnifique de ces deux conteurs, jamais en reste d'un paradoxe sur nos tourments éternels ou présents. Peu d'auteurs font mentir avec autant d'esprit et de grâce le principe selon lequel les idées nuiraient aux romans. Peu donnent à ce point, dès les premières lignes, l'impression d'être pris en main, comme irradié, par une malice et une délicatesse qu'aucun bavardage, on le sent tout de suite, ne démentira.

Sous son titre abstrait, ses digressions nombreuses et sa construction plus thématique que chronologique, L'Insoutenable Légèreté de l'être se présente d'abord comme l'histoire toute romanesque de deux couples, aux alentours des événements de 1968 - les vrais, ceux de Tchécoslovaquie.

