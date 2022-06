L'Insee prévoit une nouvelle hausse automatique du Smic en août ou septembre

Le Smic, qui a augmenté de 2,65% le 1er mai, devrait être de nouveau revalorisé automatiquement en août ou septembre du fait de la poursuite de la hausse des prix, a indiqué l'Insee vendredi.

En sus de la revalorisation annuelle du 1er janvier, le Smic est augmenté mécaniquement en cours d'année du montant de l'inflation (calculé pour les 20% des ménages ayant les revenus les plus faibles) si celui-ci dépasse 2% par rapport à la dernière hausse.

"Notre prévision d'inflation conduirait à une nouvelle revalorisation automatique du Smic pendant l'été ou au début de l'automne", écrit l'Insee dans sa note de conjoncture.

Dans son point presse, Julien Pouget, chef du département conjoncture de l'Institut, a évoqué une hausse le 1er août ou le 1er septembre.

"Ce qui va compter, c'est l'évolution de l'indice des prix de juin par rapport à celui de mars qui a servi de référence à la revalorisation du 1er mai", a-t-il expliqué.

"On aura une idée le 30 juin, quand l'Insee publiera l'indice provisoire de juin", a-t-il ajouté, avant une confirmation mi-juillet avec l'indice définitif. "Notre prévision (sur cette hausse sur trois mois) est autour de 2%", a-t-il précisé.

"Soit c'est moins de 2% et auquel cas la revalorisation aurait lieu en s'appuyant sur l'indice de juillet (et donc au 1er septembre), soit c'est plus de 2% et la revalorisation du Smic sera le 1er août", a-t-il expliqué.

Ce serait la quatrième hausse du Smic en moins d'un an. Pour un temps plein, le Smic mensuel s'établit à 1.645,58 euros brut et 1.302,64 euros net.

Dans sa note, l'Insee prévoit que l'inflation, qui a atteint 5,2% sur un an en mai, "continuerait d'augmenter cet été, pour se stabiliser à l'automne entre 6,5 et 7% sur un an".

Du fait de la hausse du Smic, des accords salariaux et de "la relative bonne tenue de l'emploi", les salaires nominaux "continueraient d'accélérer" en 2022 mais "les salaires réels, érodés par la hausse des prix, seraient beaucoup moins dynamiques".

En termes réels, le salaire moyen par tête (SMPT, qui tient compte des heures supplémentaires et des primes) diminuerait au deuxième trimestre (-0,4%) et au troisième (-0,3%) mais augmenterait à nouveau au dernier (+0,6%) avec l'atténuation de l'inflation.

L'emploi salarié ralentirait (+200.000 créations nettes prévues en 2022 après +855.000 en 2021) mais permettrait au taux de chômage de continuer à baisser (7% fin 2022 contre 7,4% fin 2021).