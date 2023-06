L'Insee prévoit un taux de chômage stable à 7,1% jusque fin 2023

Compte tenu du ralentissement attendu de l'emploi au second semestre, le taux de chômage devrait rester stable jusqu'à la fin de l'année à 7,1% de la population active, selon les prévisions de l'Insee publiées jeudi.

Dans sa note de conjoncture, "sur fond de progression modérée de l'activité économique", l'institut prévoit un ralentissement des créations d'emploi nettes au deuxième trimestre (+33.000 après +92.000 au premier) puis aux troisième et quatrième trimestres (+15.000 chacun). Sur l'année, l'emploi salarié progresserait de 155.000 (+0,6%) après +345.000 en 2022.

Comme l'emploi, la population active augmenterait plus modérément en 2023 qu'en 2022 (+50.000 actifs en moyenne chaque trimestre en 2023 sur 31 millions d'actifs environ, une hausse deux fois plus faible) "compte tenu d'une dynamique moins soutenue des contrats en alternance et malgré les premiers effets de la réforme des retraites à partir de septembre".

"Le ralentissement conjoint de l'emploi et de la population active conduirait à une stabilité du taux de chômage jusqu'à la fin de l'année 2023", en conclut l'Insee.

Le nombre de chômeurs (+18.000 sur 2,2 millions) et le nombre d'actifs ne bougeant que marginalement en 2023, l'institut prévoit en conséquence une stabilité du taux de chômage.

Côté pouvoir d'achat, "le dynamisme des salaires rattraperait progressivement, au fil de l'année, celui des prix à la consommation. En moyenne annuelle, le salaire moyen par tête progresserait ainsi de 5,1%, soit un rythme proche de l'évolution annuelle prévue de l'indice des prix à la consommation (+5,0%)".

La prévision d'inflation (avec un reflux attendu à 4,4% sur un an en décembre) "n'implique pas de nouvelle revalorisation automatique du Smic (après celle de 2,2% au 1er mai) avant la fin de l'année", sauf "surprise à la hausse des évolutions de prix".

Le Smic est augmenté automatiquement en cours d'année dès que la hausse des prix dépasse 2% depuis la dernière revalorisation.