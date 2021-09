L'Insee plus optimiste pour la croissance française cette année

L'Insee a relevé mardi sa prévision de croissance de l'économie française à 6,25% pour cette année, contre 6% précédemment, la reprise de l'activité s'étant nettement poursuivie malgré la quatrième vague épidémique cet été et l'instauration du pass sanitaire.

Le produit intérieur brut (PIB) devrait ainsi progresser de 2,7% au troisième trimestre, après +1,1% au deuxième, puis de 0,5% au quatrième, détaille l'Institut national de la statistique, dans son dernier point de conjoncture.

Le gouvernement prévoit à ce stade une croissance de 6% cette année après la récession record de 8% l'an dernier.

"Le fait notable de cet été, c'est que nous avons connu une quatrième vague épidémique, et que malgré cette nouvelle vague, la reprise s'est poursuivie", a souligné Julien Pouget, chef du département de la conjoncture à l'Insee lors d'une conférence de presse.

L'activité avait chuté d'un tiers lors du premier confinement du printemps 2020, puis était tombé 7% en dessous de son niveau d'avant-crise en novembre 2020, et 6% en dessous au printemps 2021 lors de la troisième vague.

Après le "pic" des mois de mai et juin, l'activité est restée en juillet et août "relativement proche de son niveau d'avant-crise", entre -1% et -0,5% en dessous du niveau du quatrième trimestre 2019, détaille l'Insee.

En particulier, malgré les craintes de nombreux professionnels, le pass sanitaire n'a que "modérément affecté" les secteurs concernés (cinémas, lieux de loisirs, discothèques, etc), même si son instauration pour la restauration le 9 août a eu temporairement un effet, indique l'Insee.

Au total, la consommation des ménages se serait située en août à -1,5% sous son niveau d'avant-crise, serait encore à -1% en septembre, puis comblerait cet écart durant le dernier trimestre de 2021.

Reste que certains secteurs continuent de souffrir des conséquences de la pandémie, comme l'hôtellerie-restauration, qui a retrouvé un niveau d'activité inédit cet été depuis le début de la crise, mais reste encore plus de 10% sous son niveau d'avant-crise.

L'incertitude sur le front sanitaire en France et dans le monde, en particulier aux Etats-Unis et en Chine, ainsi que les tensions sur les approvisionnements dans l'industrie automobile, le bâtiment ou les biens d'équipements, pourraient toutefois à court terme réduire l'ampleur de la reprise, prévient l'Insee.

Ces tensions se traduisent par ailleurs par une hausse des prix de production et partiellement des prix à la consommation. Mais l'Insee confirme sa prévision de juillet d'une inflation qui pourrait ponctuellement dépasser les 2%.