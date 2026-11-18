L'Insee dresse mercredi un vaste panorama des services publics en France et relève notamment qu'un nombre croissant de Français déclarent rencontrer des difficultés dans la réalisation de certaines démarches administratives ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

L'Insee dresse mercredi un vaste panorama des services publics en France et relève notamment qu'un nombre croissant de Français déclarent rencontrer des difficultés dans la réalisation de certaines démarches administratives.

Selon cette enquête, des freins dans l'accès aux services publics persistent : la part de la population qui déclare ne jamais rencontrer de difficultés dans ses démarches administratives a chuté de 61 % en 2016 à 39 % en 2024.

Près de la moitié des communes sont éloignées de huit minutes en voiture des services publics courants, mais ces temps de trajets augmentent lorsque l'habitat est plus dispersé et que les distances avec les villes, qui concentrent la plupart de ces services, augmentent.

Les auteurs relèvent que les dépenses consacrées aux services publics se chiffrent à 750 milliards d'euros en 2024, soit 25 points de produit intérieur brut (PIB), un quart de la richesse nationale annuelle. C'est deux points de PIB de plus qu'en 2005.

Cette augmentation est notamment portée par la hausse des dépenses en matière d'action sociale, de santé, de justice ou de sécurité, mais des disparités sont relevées.

Entre 2005 et 2024, la part de la richesse nationale consacrée à l'éducation et l'enseignement supérieur a en revanche diminué d'environ 0,4 point de PIB, a détaillé le directeur général de l'Insee, Fabrice Lenglart lors d'un point presse.

D'après cette enquête, l'éducation et les aides à la personne sont "les deux seules missions pour lesquelles la dépense française est inférieure à la dépense moyenne de nos dix voisins européens" (Autriche, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Espagne, Italie, Portugal, Danemark, Finlande et Suède).

Ces dépenses représentent 5,6 points de PIB en 2024, contre 6,1 en moyenne pour les dix autres pays précités.

"Disparités territoriales"

L'Insee s'est aussi penchée sur le temps de trajet moyen des élèves entre domicile et établissement scolaire, calculé sur le trajet par la route en voiture - qui ne correspond pas au temps réellement ressenti, notamment en transports en commun.

"Ces durées de trajet présentent de fortes disparités territoriales", avec 30 % à 40 % de temps supplémentaire pour les élèves en milieu rural, résume Mikael Beatriz, du service statistique du ministère de l'Education.

À l'école, le temps moyen de trajet atteint 5,1 minutes pour les élèves de CM2 en milieu rural, contre 3,3 minutes en milieu urbain, et les écarts s'accroissent au collège (9 minutes contre 5,1 minutes) et au lycée (14,2 contre 10,3 minutes).

"Ces différences s'expliquent de multiples façons: maillage territorial et offre de formation, règles d'affectation, carte scolaire, choix de scolarisation des familles", a-t-il ajouté, les élèves n'étant "pas systématiquement scolarisés dans l'établissement le plus proche", surtout au collège et encore plus au lycée.

"Les lycées qui proposent des spécialités professionnelles et surtout technologiques au bac sont les plus éloignés", a-t-il ajouté, rappelant que les enfants d'ouvriers sont moins nombreux à poursuivre en filières générales.

L'Insee constate ainsi des écarts selon le milieu socio-professionnel des parents: les élèves issus de ménages indépendants ont les trajets les plus longs, à cause, "en partie" de la "surreprésentation des ménages indépendants en milieu rural et au fait que leurs enfants s'orientent plus fréquemment vers des filières professionnelles ou technologiques, dont l'implantation est moins dense".

Les écarts de temps sont encore plus prononcés à l'université, 38 minutes pour un étudiant à la campagne contre 20 minutes en ville. Depuis 2010, le nombre d'universités a diminué de 10 %.

L'étude s'est également penchée sur la numérisation, notamment en matière de fiscalité: en 2025, 87,8 % des déclarations de revenus sont effectuées en ligne, contre 1,6 % en 2003. Et 300 centres d'impôts ont fermé entre 2012 et 2025.

Un "véritable tournant" a été observé en 2019, avec la mise en place de la déclaration automatique, qui permet de valider directement la déclaration pré-remplie par l'administration.

Tous les départements ont un taux de télédéclaration supérieur à 80 %, et les disparités relatives à l'âge des télédéclarants se sont également réduites. En 2012, 10 % des 80-84 ans y avaient recours, contre 77 % en 2024.