L'inquiétante disparition du chef indien Almir Narayamoga Surui

Sa disparition est particulièrement préoccupante. Le chef indien Almir Narayamoga Surui, chef du peuple indien Paiter Surui au Brésil, n'a pas donné signe de vie depuis maintenant quatre jours. Activiste, fervent défenseur de la forêt amazonienne, il est particulièrement contesté dans son pays depuis l'accession au pouvoir de Jair Bolsonaro. En mai dernier, il s'était rendu en France à l'Assemblée nationale à l'invitation des députés. Il était de nouveau attendu dans le pays ces tout prochains jours. Le Medef de Côte-d'Or l'avait invité à s'exprimer lors de sa cérémonie des v?ux aux entreprises ce mardi. Mais les patrons bourguignons sont sans nouvelle de lui et vont devoir annuler son intervention, comme le rapporte Le Journal de Saône-et-Loire.Lire aussi Amazonie ? Francis Hallé : « Le Mato Grosso a franchi le point de non-retour »Almir Narayamoga Surui devait atterrir à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle le 20 janvier dernier, mais n'a pas donné de nouvelles à ses proches depuis le 18. « Notre inquiétude est renforcée du fait de la menace qui pesait sur lui, sa tête ayant été mise à prix en raison de son combat contre la déforestation illégale, explique le Medef Côte-d'Or dans un communiqué. Almir avait par ailleurs décidé de ne plus être protégé en signe de protestation, estimant que ce devait être au gouvernement brésilien de prendre ses responsabilités. Notre émotion et respect pour son combat nous...