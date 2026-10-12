L'influenceur IShowSpeed défie Khvicha Kvaratskhelia

Drôle de mélange. Sans doute soucieux d’étendre sa notoriété au terme d’une campagne pour le Ballon d’or où il a souffert à ce niveau-là, Khvicha Kvaratskhelia est apparu dans un live de l’influenceur IShowSpeed , dimanche. L’occasion de battre le streamer à FC27 – ou FIFA 27, pour les puristes – et de se rendre compte de l’excentricité de son hôte.

La célébration de CR7 et bien plus encore

Malgré sa défaite, IShowSpeed a demandé une faveur à l’ailier du PSG : faire une célébration spéciale en cas de but face à Manchester City , mercredi, en Ligue des champions. Interloqué, le Géorgien a regardé l’influenceur mimer le célèbre « Siu » de Cristiano Ronaldo avant d’effectuer plusieurs pas de danse.…

EL pour SOFOOT.com