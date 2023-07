L'inflation sur les fourniture scolaire sera "deux fois moins importante" en septembre que l'année dernière, prévient Thierry Cotillard, président du Groupement Les Mousquetaires

Thierry Cotillard, président du Groupement Les Mousquetaires, à Paris, le 6 mars. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

"L'ensemble de nos fournitures scolaires va prendre en septembre une inflation de l'ordre de 3%, sur les 6% de l'année dernière", a expliqué Thierry Cotillard, président du Groupement Les Mousquetaires, sur BFMTV ce lundi 10 juillet.

La lumière au bout du tunnel. Les prix ont en effet commencé à baisser dans les supermarchés. A quelques semaines de la rentrée, Thierry Cotillard, président du Groupement Les Mousquetaires, a voulu rassurer ce lundi 10 juillet les parents et étudiants qui vont devoir s'atteler aux traditionnels achats de fournitures scolaires.

"Ce sont des achats que nous avons programmé il y a 12 mois, on n'avait pas cette inflation sur la matière première", citant "notamment le papier, qui n'avait pas flambé", a-t-il d'abord indiqué sur BFMTV. "On a regardé l'échantillon de l'ensemble de nos fournitures scolaires, elles vont prendre en septembre une inflation de l'ordre de 3%, sur les 6% de l'année dernière. C'est donc une inflation deux fois moins importante", a expliqué Thierry Cotillard.

Sur le prix des produits d'une manière plus générale, "on va vers un pic d'inflation cassé, comme l'a évoqué Bruno Le Maire, et on va vers des négociations où nous allons tenir des diminutions de tarif", a-t-il poursuivi, justifiant cela par des baisses de la "matière première agricole", mais aussi du "prix industriel de production, parce que l'électricité coûte moins cher, parce que l'emballage est en train de coûter moins cher. On a donc bon espoir d'avoir des baisses de 3% à 5% voire 10% sur certains produits dès mars 2024", a-t-il analysé.

"Les pâtes vont être en baisse significative de 3% à 10%, l'huile de colza va faire -15%, l'huile de tournesol -3%, et la volaille -3%", a cité le patron des Mousquetaires. "Notre rôle c'est de répercuter ces baisses dès qu'on les a négociées au bénéfice du consommateur. Depuis le 1er juillet, il y a eu 800 baisses de prix chez Intermarché et Netto, c'est effectif. On est en train de clôturer les dernières négociations, on aura un mois de septembre avec des baisses de plusieurs centaines de produits", a-t-il promis, assurant que les plans anti-inflation seront reconduits chez "Carrefour, Leclerc, Système U, Intermarché" : "le distributeur va faire des efforts de marges en baissant encore des produits", a conclu Thierry Cotillard.

La hausse des prix à la consommation a reflué à 5,5% sur un an en juin dans la zone euro, mais elle reste très au-dessus de l'objectif de 2% que la Banque centrale européenne (BCE) souhaite atteindre à l'horizon 2025. "Nous avons en France passé le pic d'inflation (...) et nous allons bientôt atteindre le point haut sur les taux d'intérêt en zone euro", a fait savoir le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau lors des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence dimanche.