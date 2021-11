L'inflation s'est poursuivie en novembre, selon l'Insee

Selon des premières estimations, les prix à la consommation en novembre étaient en hausse de 2,8% par rapport à la même période un an plus tôt.

Sur un mois, la hausse des prix s'est élevée à 0,4% en novembre. ( AFP / BERTRAND GUAY )

L'inflation se poursuit en France. En novembre, les prix à la consommation ont augmenté de 2,8% par rapport à la même période un an plus tôt, selon une première estimation provisoire publiée mardi 30 novembre par l'Insee. En octobre, l'Insee notait une hausse de 2,6% sur un an. Sur un mois, la hausse des prix s'est élevée à 0,4% en novembre, une hausse similaire à celle enregistrée pour octobre, ajoute l'Institut national des statistiques.

L'inflation par rapport à novembre 2020 est tirée par une accélération des prix de l'énergie, des produits manufacturés et dans une moindre mesure des services, précise l'Insee. Quant à l'inflation par rapport à octobre 2021, elle est alimentée par une accélération des prix de services, un rebond de ceux de l'alimentation, une hausse des prix des produits manufacturés qui se poursuit et une hausse des prix de l'énergie, même si cette dernière ralentit, détaille l'Institut.

Accélération de l'inflation depuis l'été

L'inflation connaît depuis plusieurs mois une accélération en France, comme au niveau mondial, liée à la reprise de l'économie après les première vagues de l'épidémie de Covid-19, avec notamment une flambée des cours de certaines matières premières et des tensions sur les chaînes d'approvisionnement, notamment des semi-conducteurs. En France, la hausse des prix s'accélère depuis l'été : l'inflation n'était que de 1,2% sur un an en juillet, puis de 1,9% en août et 2,2% en septembre.

Enfin, l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui sert de base de comparaison au niveau européen, a progressé de 3,4% en novembre sur un an, après 3,2% en octobre. Sur un mois, il croît de 0,4%, comme le mois précédent.