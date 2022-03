La Banque centrale européenne estime que l'inflation en zone euro devrait se stabiliser autour de 2% à moyen terme, a indiqué jeudi à Paris son économiste en chef Philip Lane, alors que la hausse des prix à la consommation s'accélère dans l'UE.

"Le Conseil des gouverneurs pense qu'il est de plus en plus probable que l'inflation va se stabiliser autour de notre objectif de 2% à moyen terme", a déclaré M. Lane lors d'une conférence à la Paris School of Economics.

Il a expliqué que dans ce contexte, la Banque centrale européenne devrait pouvoir normaliser progressivement sa politique monétaire en réduisant ses achats de dette comme elle l'a annoncé le 10 mars.

"Le niveau de stimulation de la politique monétaire mis en place pour répondre au défi, déjà présent avant la pandémie de Covid-19, d'une inflation inférieure à sa cible de manière persistante, peut être normalisé de façon graduelle", a dit M. Lane.

Le contexte de la guerre en Ukraine pourrait toutefois remettre en question cette trajectoire.

"Nous devons être pleinement préparés à réviser notre politique monétaire si le choc sur les prix et la guerre entre la Russie et l'Ukraine se traduisait par une détérioration significative des perspectives macroéconomiques, dans le but de réduire les perspectives d'inflation à moyen terme", a ajouté Philip Lane.

La hausse des prix à la consommation a atteint en mars 9,8% en Espagne, 7,3% en Allemagne, 6,7% en Italie, et 5,1% en France (en données comparables IPCH).

"Nous sommes prêts à déployer une grande variété d'instruments" pour répondre au risque de fragmentation de la zone euro, a encore dit M. Lane, citant un récent discours de de la gouverneure Christine Lagarde.