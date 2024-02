L'inflation canadienne descend sous les 3% en janvier

Un supermarché à Québec, au Canada. (illustration) ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / IAN WILLMS )

Le taux d'inflation annuel au Canada a ralenti davantage que prévu en janvier, à 2,9%, principalement en raison de la baisse des prix de l'essence, selon des données publiées mardi.

C'est la première fois depuis juin 2023 que la hausse de l'indice des prix à la consommation est inférieure à 3%.

D'un mois sur l'autre, l'indice est resté inchangé, alors que les analystes tablaient sur une légère hausse.

"Dans l'ensemble, la croissance des prix va clairement dans la bonne direction", a commenté Tiago Figueiredo, analyste pour la banque Desjardins, dans une note.

En janvier, les prix de l'essence ont baissé pour le cinquième mois consécutif et la croissance des prix des denrées alimentaires a ralenti, a indiqué Statistique Canada dans un communiqué.

Ce ralentissement a été généralisé et a concerné la viande et les produits laitiers, les produits de boulangerie et les fruits frais.

Quant au prix des logements, il s'est stabilisé, au moment où le gouvernement canadien investit massivement dans la construction.

La Banque du Canada prévoit que l'inflation globale reste autour de 3% au cours du premier semestre 2024, avant de redescendre à 2,5% d'ici la fin de l'année.

Fin janvier, cette dernière a maintenu son taux directeur à 5%, se disant "préoccupée par la persistance de la forte inflation sous-jacente".

Le taux directeur est depuis juillet à son plus haut niveau depuis 22 ans. La prochaine décision sera prise en mars.