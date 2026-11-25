L'inflation aux États-Unis a encore progressé en octobre, renforçant les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait poursuivre ses hausses de taux d'intérêt jusqu'au début de l'année 2027.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) a progressé de 0,3 % le mois dernier, après une hausse non révisée de 0,5 % en septembre, a indiqué mercredi le Bureau d'analyse économique du ministère du Commerce. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,3 % de l'inflation PCE. Sur les douze mois clos en octobre, l'inflation PCE a augmenté de 3,8 %, après une progression de 3,6 % en septembre.

Hors composantes volatiles que sont l’alimentation et l’énergie, l’indice des prix PCE a progressé de 0,3 % sur le mois, après une hausse non révisée de 0,3 % en septembre. L’inflation dite « sous-jacente » du PCE a augmenté de 3,3 % en glissement annuel en octobre, après avoir progressé de 3,1 % en septembre.

La banque centrale américaine suit les indicateurs de prix PCE pour atteindre son objectif d’inflation de 2 %. Les marchés financiers ont intégré dans leurs cours une hausse des taux d’un quart de point de pourcentage lors de la réunion de la Fed des 8 et 9 décembre, par rapport à la fourchette actuelle de 3,75 % à 4,00 %, et anticipent une nouvelle hausse en janvier, selon l’outil FedWatch du CME.

Christopher Waller, gouverneur de la Fed, a laissé entendre qu’il pourrait soutenir une hausse plus importante, d’un demi-point de pourcentage, afin de juguler l’inflation. La vigueur des dépenses de consommation et les investissements massifs des entreprises dans l’intelligence artificielle alimentent l’inflation.

Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l’activité économique , ont progressé de 0,3 % le mois dernier, après une hausse révisée à la hausse de 0,6 % en septembre, a indiqué le BEA . Une hausse de 0,5 % avait initialement été annoncée pour septembre.

Ces dépenses sont principalement tirées par les ménages à revenus élevés, dont le patrimoine a été dopé par le marché boursier, avant la récente vague de ventes liée à l’IA.

Le nombre historiquement faible de licenciements et le rythme modéré des embauches aident également les autres ménages à maintenir leurs dépenses, même si l’inflation érode les gains salariaux. Les ménages épargnent également moins et puisent dans leurs économies. Les économistes s’attendent à ce que les dépenses de consommation ralentissent d’ici 2027 en raison de l’inflation.