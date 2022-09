L'inflation au Sri Lanka, frappé par la crise, atteint près de 70%

Le taux d'inflation du Sri Lanka a atteint près de 70% en septembre, pour un 12e record mensuel consécutif, selon des données officielles publiées vendredi, après une année de pénuries, de hausses de prix et de misère économique.

Une récession sans précédent a contraint le gouvernement à faire défaut sur sa dette extérieure de 51 milliards de dollars en avril et à se tourner vers le Fonds monétaire international (FMI) pour un renflouement. Les pannes d'électricité, les pénuries chroniques de carburant et la hausse vertigineuse des prix à la consommation ont déclenché des mois d'agitation politique, obligeant finalement le président à fuir le pays et à démissionner.

L'inflation a augmenté de 69,8% en septembre, selon l'indice de référence des prix à la consommation de Colombo (CCPI), contre 64,3% le mois dernier et 5,7% il y a un an.

Selon le bureau des statistiques du Sri Lanka, l'inflation des produits alimentaires en septembre a également atteint un 12e record mensuel consécutif, à 94,9%. Le FMI a provisoirement approuvé un plan de sauvetage de 2,9 milliards de dollars sur quatre ans pour aider le Sri Lanka à réorganiser ses finances, sous réserve d'un accord avec les créanciers.

Il a également demandé au gouvernement de contenir l'inflation galopante et de s'attaquer à la corruption dans le cadre des efforts visant à sauver l'économie en difficulté. La roupie sri-lankaise a perdu plus de 45% de sa valeur par rapport au dollar américain, et l'économie devrait se contracter de 8,7% cette année.