L'inflation américaine reste élevée, le pouvoir d'achat grignoté par l'alimentation

Un supermarché de Manhattan à New York le 28 septembre 2026 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Les Américains n'ont pas fini de s'inquiéter du coût de la vie, selon des données officielles publiées mardi : les prix à la pompe ont cessé de flamber, mais d'autres postes de dépenses se renchérissent vite, comme les courses alimentaires.

La hausse des prix à la consommation (CPI) a modestement ralenti le mois dernier aux États-Unis, à 0,4 % sur un mois après 0,6 % en septembre, rapporte le service statistique gouvernemental BLS mardi.

Les investisseurs s'attendaient à une décélération plus marquée, à 0,3 % sur un mois en octobre, selon le consensus publié par Trading Economics.

L'inflation sous-jacente (hors prix volatils de l'alimentation et de l'énergie) a aussi déçu : elle est restée stable à 0,3 % sur un mois, contre 0,2 % envisagé.

L'évolution de l'indice en rythme annuel n'a pas pu être calculée faute de données recueillies en octobre 2025 du fait de la paralysie budgétaire ("shutdown") que les États-Unis traversaient alors.

Les prix à la pompe, qui ont affolé les Américains depuis le déclenchement par le président Donald Trump d'une guerre contre l'Iran, ont amorcé une décrue depuis quelques semaines.

L'essence ordinaire est repassée sous les quatre dollars le gallon (3,8 litres) en moyenne sur le sol national, selon les relevés de référence de l'association automobile américaine (AAA) actualisés mardi.

Mais l'indice CPI montre que les hausses de prix s'accélèrent ailleurs, en particulier dans l'alimentation.

Les courses alimentaires ont augmenté de 0,4 % entre septembre et octobre (leur coût était stable auparavant). Il faut débourser aussi nettement plus pour manger à l'extérieur (+0,5 % sur la même période).

L'électricité se renchérit encore plus vite (+0,9 %).

"Depuis le début de la guerre en Iran, les prix ont augmenté plus vite que les salaires, si bien que le salaire réel moyen — c'est-à-dire ce que votre salaire vous permet d'acheter — est en baisse", souligne l'économiste Justin Wolfers dans un message sur X.

Le professeur à l'université du Michigan y voit l'explication d'une "impression de déclassement" dans la population.

La semaine dernière, les élections législatives de mi-mandat ont sanctionné le parti républicain de Donald Trump qui a perdu la majorité dans les deux chambres du Congrès.

Les mois précédents, le mécontentement autour du coût de la vie revenait inlassablement dans les sondages.

"Le président Trump avait promis de faire baisser les coûts dès le premier jour" de son second mandat, souligne dans un communiqué la sénatrice démocrate Elizabeth Warren.

"La semaine dernière, les Américains partout dans le pays ont clairement fait savoir que le programme économique de Donald Trump avait échoué. Il est temps que le Congrès agisse et soulage les familles", ajoute-t-elle.

Durcissement monétaire au menu

Pour les investisseurs, la publication du rapport CPI a scellé l'issue de la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed), début décembre.

Ils s'attendent unanimement à une hausse des taux directeurs, selon l'outil de veille CME FedWatch.

Ils commencent même à soupeser la possibilité d'une action plus résolue que d'ordinaire.

Quelques heures avant le rapport, un banquier central de premier plan, Christopher Waller, a prévenu qu'il envisageait de voter pour une augmentation d'un demi-point d'un coup en cas de mauvaise surprise sur l'inflation.

La "crédibilité" de la Fed est en jeu, a déclaré le gouverneur depuis Londres.

L'institution n'a plus réussi à ramener l'inflation à son objectif de 2 % depuis plus de cinq ans. Elle a relevé à l'unanimité ses taux en septembre, puis opté pour le statu quo fin octobre, une semaine avant les élections.

Un serrage de vis d'un quart de point porterait les taux directeurs - qui guident les coûts d'emprunt - entre 4 % et 4,25 %. Ce serait entre 4,25 % et 4,50 % en cas de hausse d'un demi-point.