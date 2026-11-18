L'inflation accélère au Royaume-Uni à 3,6 % en octobre à cause des carburants

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

Le taux d'inflation au Royaume-Uni a accéléré en octobre, à 3,6 % sur un an, conformément aux attentes du marché, porté par les prix des carburants, qui ont progressé à cause de la guerre au Moyen-Orient.

L'inflation s'était affichée à 3,5 % en septembre.

"Les transports, en particulier les carburants automobiles, ont apporté la plus forte contribution" à cette hausse, tandis que "les restaurants et les hôtels ont apporté la plus forte contribution à la baisse", explique l'Office national des statistiques (ONS), qui a publié ces chiffres mercredi.

L'ONS souligne que le prix moyen de l’essence a atteint en octobre son niveau le plus élevé depuis août 2022, à 174,7 pence par litre, tandis que le diesel a atteint 199,5 pence par litre, au plus haut depuis le début des relevés en janvier 1996.

"Ces évolutions se sont traduites par une hausse globale de 33,2 % des prix des carburants pour véhicules" sur un an en octobre, explique l'organisme.

"Le conflit au Moyen-Orient et l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie ont fait grimper les coûts partout dans le monde", a réagi la secrétaire en chef du Trésor, Emma Reynolds, dans un communiqué.

Elle souligne que le budget britannique présenté fin octobre prévoit une aide de 100 livres à destination de 20 millions de foyers pour aider à faire face aux coûts de l'énergie.

Le gouvernement travailliste du Premier ministre Andy Burnham pourrait cependant être confronté à des pressions inflationnistes toujours plus fortes au cours des prochains mois, a prévenu début novembre la Banque d'Angleterre.

L'institution, qui vient de relever son taux directeur à 4 %, sa première hausse depuis plus de trois ans, anticipe même un pic d'inflation à plus de 6 % l'an prochain dans le pire des scénarios.

Son hypothèse principale repose cependant sur une inflation à 4,5 % en 2027.