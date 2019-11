L'industrie française réclame 20 milliards d'euros d'impôts de production en moins

Le président de la République précisera, en janvier, les moyens que l'Etat est prêt à mobiliser pour la réussite du « pacte productif » en faveur du plein-emploi.

La « politique industrielle » n'est plus un gros mot, elle est même de retour, avec un Etat qui se pose en catalyseur. Le président de la République, Emmanuel Macron, doit préciser, en janvier 2020, le contenu du « pacte productif pour le plein-emploi en 2025 », une initiative qu'il avait lui-même annoncée, le 25 avril, à la fin du grand débat postcrise des « gilets jaunes ». Ce pacte sera négocié entre l'Etat, les collectivités locales et les entreprises, dans un contexte menaçant : le ralentissement de la croissance - notamment dans la zone euro - menace la timide reprise de l'emploi industriel depuis deux ans et demi (+ 23 000 emplois en un an dans le privé).

C'est dans cette perspective que Philippe Varin, président de France Industrie, qui regroupe 62 grandes entreprises industrielles, et son vice-président, Philippe Darmayan, ont présenté, jeudi 7 novembre, une série de mesures nécessaires, selon eux, pour moderniser l'appareil productif et le rendre plus compétitif pour y attirer des emplois. Malgré les progrès enregistrés sous les trois derniers quinquennats, et reconnus par les présidents d'Orano (ex-Areva) et d'ArcelorMittal France, le « choc de compétitivité » préconisé en 2012 par le rapport Gallois n'est toujours pas au rendez-vous.

France Industrie insiste particulièrement sur l'emploi, les compétences et la formation. Les allégements de charges salariales bénéficient surtout aux salariés peu qualifiés et mal payés, dominants dans les services ; elle souhaite leur extension jusqu'à 3,5 smic pour favoriser les emplois industriels plus qualifiés. De son côté, le secteur s'engage à accroître de 50 % l'alternance et l'apprentissage d'ici à 2023, à développer l'identification de profils de jeunes au plan régional et sectoriel, à ouvrir des CFA en partenariat entre les entreprises, les organismes privés de formation et les universités. Ou à « promouvoir massivement l'image de l'industrie auprès du grand public et des jeunes ».

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr