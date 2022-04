L'Indonésie élève le niveau d'alerte du volcan Anak Krakatoa

Nuage de fumée craché par le volcan Anak Krakatoa, en Indosésie, le 24 avril 2022 ( AFP / DZIKI OKTOMAULIYADI )

Les autorités indonésiennes ont haussé lundi le niveau d'alerte de l'éruption du volcan Anak Krakatoa qui a projeté la veille dans le ciel un nuage de cendres de trois kilomètres de haut au-dessus du détroit séparant les îles de Java et Sumatra.

L'activité du volcan, entré en éruption dimanche, a été classée lundi à un niveau d'alerte 3 sur une échelle de dangerosité qui en compte quatre.

"Nous avons augmenté" le niveau d'alerte du niveau 2 au niveau 3 "et recommandé que personne ne soit autorisé à s'approcher dans un rayon de cinq kilomètres du cratère en activité", a déclaré lors d'une conférence de presse à distance Hendra Gunawan, chef du centre de Vulcanologie et de Géologie Hazard Mitigation.

Des émissions significatives de dioxyde de carbone ont été détectées au niveau du cratère, a-t-il souligné.

Eruption du volcan Anak Krakatoa, en Indonésie, le 24 avril 2022 ( AFP / DZIKI OKTOMAULIYADI )

Le volcan, dont l'activité a fortement augmenté au cours du mois écoulé, l'éruption la plus puissante ayant eu lieu dimanche, a émis 68 tonnes le 15 avril, mais plus d'une semaine plus tard, le 23 avril, il a émis plus de 9.000 tonnes.

Aucune évacuation n'a été signalée sur les îles voisines.

Le volcan a été sporadiquement actif depuis qu'il a émergé de la mer au début du XXe siècle dans la caldeira formée après la gigantesque explosion du Krakatoa qui, en 1883, avait tué 35.000 personnes, l'une des éruptions volcaniques les plus meurtrières de l'histoire.

L'Anak Krakatoa est entré en éruption en 2018, provoquant un tsunami qui a fait 429 morts et des milliers de sans-abri.

L'Indonésie est située sur la "ceinture de feu" du Pacifique où la rencontre des plaques continentales provoque une activité sismique élevée. Le pays compte près de 130 volcans actifs.