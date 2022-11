L'indispensable Monsieur Delaney

Né en plein cœur de Copenhague d'un père américain et d'une mère danoise, Thomas Delaney, un gars sans histoire très apprécié en Scandinavie, s'apprête à disputer son deuxième Mondial. Portrait d'un mec qui porte à la fois la casquette de plus danois et celle de moins danois des Danois.

Danemark Tunisie 22/11/2022 - 14h Coupe du Monde 2022 Diffusion sur

"Il vient du FC Copenhague, il incarne beaucoup cette équipe, il en a été le capitaine. Il y a des rumeurs qui disent qu'il va revenir, et lui le dit aussi." Frederik Gernigon

Ne cherchez pas un Danois plus international que Thomas Delaney. Issu d'un papa américain, dont il a hérité du nom, Thomas Delaney, pilier de la sélection scandinave, est né à Frederiksberg, une municipalité enclavée au cœur de Copenhague. Ainsi, le milieu relayeur a fait ses classes à quelques encablures de là, au Parken, là où réside le FC Copenhague. Là même où le binational est devenu l'icône du FCK et même du pays., relève Frederik Gernigon, journaliste du quotidien danoisDu reste, Thomas Delaney ne joue plus avec Séville, le club qui est le sien depuis un an et demi, désormais dirigé par le fantasque Argentin Jorge Sampaoli. Une seule titularisation depuis le mois… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com