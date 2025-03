L'indémodable Snoopy joue les top model dans une expo à Paris

French singer Vanessa Paradis wearing a 'Snoopy' Coat by designer Jean-Charles de Castelbajac in 1989 which is in the exhibition ( AFP / Pierre GUILLAUD )

Snoopy, icône du style? Ouverte samedi à Paris, une exposition retrace les rapports du célèbre petit chien américain de bande dessinée avec l'univers de la mode et de la pop culture, 75 ans après sa création.

Intitulée "Snoopy in Style", cette exposition gratuite a lieu jusqu'au 5 avril à l'Hôtel du Grand Veneur, dans le quartier du Marais. On y voit des poupées à l'effigie du beagle noir et blanc habillées par de grands créateurs, ou encore des vêtements qu'il a inspirés.

Cela fait partie des événements organisés pour le 75e anniversaire de la BD Peanuts de l'Américain Charles Schulz (1922-2000), dont Snoopy et son maître Charlie Brown sont les personnages centraux.

"Nous nous sommes dit que ce serait amusant de retracer l'histoire que la marque a avec la mode. Et où le faire ailleurs qu'à Paris?", explique à l'AFP Melissa Menta, de la société Peanuts Worldwide, qui détient les droits de l'oeuvre.

L'exposition montre comment les collaborations avec des créateurs et les produits dérivés ont transformé une BD des années 50 en un phénomène culturel international.

Selon une étude du cabinet Deloitte pour Peanuts, Snoopy est identifié par 80% à 90% des gens aux Etats-Unis, en Europe, au Japon et même en Chine.

S'il est passé des pages des journaux à celles des magazines de mode, il le doit largement à Connie Boucher, collaboratrice de Schulz chargée des produits dérivés.

Au début des années 80, elle envoie des poupées de Snoopy et sa soeur Belle aux maisons de mode du monde entier, en leur demandant de les habiller. Signées Karl Lagerfeld, Fendi ou Valentino, des dizaines de ces poupées d'hier et d'aujourd'hui sont présentées dans l'exposition.

Un autre espace est dédié aux créations de Jean-Charles de Castelbajac, fan de longue date du petit chien.

"Les créateurs ont eu envie d'intégrer Snoopy dans leurs collections parce qu'ils se rendent compte des messages universels qu'il porte", assure la commissaire de l'expo, Sarah Andelman, fondatrice de l'ancien concept store parisien Colette.

L'exposition montre aussi la puissance marketing et commerciale de Snoopy, qui apparaît sur des baskets Marc Jacobs, des t-shirts Uniqlo, des vestes Lacoste, des jeans Gucci, des chaussures Vans et bien plus encore.

Pour utiliser son image, les accords de licence sont stricts, souligne Melissa Menta: "Cela ne doit pas être pornographique et Snoopy ne peut pas fumer, ni boire de l'alcool."