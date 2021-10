L'Inde vend Air India au conglomérat Tata

Air India aircrafts pictured parked at the Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport (CSMIA) in Mumbai on May 28, 2020 ( AFP / INDRANIL MUKHERJEE )

Le gouvernement indien a accepté de vendre la compagnie Air India, fortement endettée, au conglomérat Tata pour 180 milliards de roupies (2,4 milliards de dollars), a annoncé vendredi le ministère des Finances.

Tuhin Kanta Pandey, chef du département de privatisation du gouvernement, a déclaré que Talace Pvt Ltd, une filiale du conglomérat Tata, avait remporté l'appel d'offres pour la compagnie aérienne. "La transaction devrait être conclue d'ici la fin décembre 2021", a-t-il précisé.

En outre, le gouvernement vend également une participation de 50% dans Air India SATS Airport Services, qui fournit des services de fret et de manutention au sol.

Pour Tata, qui possède également Jaguar Land Rover et le thé Tetley, le rachat de ce qui est aujourd'hui la plus grande compagnie aérienne internationale de l'Inde (IndiGo est numéro un sur le marché intérieur) participe d'un programme ambitieux.

Le conglomérat qui détient 51% de la compagnie aérienne indienne Vistara - Singapore Airlines détient les 49% restants - ainsi qu'une participation de 84% dans AirAsia India, va maintenant essayer de les réunir.

Air India dispose d'une flotte d'environ 120 appareils, ainsi que de 4.400 créneaux d'atterrissage et de stationnement dans les aéroports nationaux et de 1.800 créneaux dans les aéroports étrangers. La compagnie aérienne assure 50% de tous les vols internationaux au départ de l'Inde.

Au 31 août, la compagnie aérienne avait accumulé une dette totale de 615,62 milliards de roupies. Tata reprendra environ un quart de cette dette, soit 153 milliards de roupies, tandis que le reste sera transféré à un véhicule spécial.

Selon Mark D Martin, PDG de Martin Consulting, une société de conseil en aviation et en sécurité en Inde, les Tata sont les mieux à même d'assumer la dette d'Air India.

"Je ne suis pas vraiment inquiet au sujet de la dette parce que les Tata ont connu des dettes, bien pires et plus effrayantes, dans leur propre giron", a déclaré à l'AFP l'expert, en référence à Cisco et à Tata Engineering and Locomotive Company (TELCO).

"Je ne pense pas qu'ils auront des difficultés à gérer Air India", a-t-il poursuivi,"ils ont des poches profondes, ils sont bien positionnés et très stratégiques dans leur approche. On ne peut pas trouver mieux que les Tata quand il s'agit de redresser des entreprises."

Le conglomérat du thé et de l'acier Tata avait fondé la compagnie aérienne sous le nom de Tata Air en 1932 avant d'être privatisée dans les années 1950.

Dans les années 1990, face à la concurrence des transporteurs du Golfe et des compagnies aériennes à bas prix sur les liaisons intérieures et internationales, Air India a commencé à accumuler d'énormes pertes et dettes.

En janvier 2020, le gouvernement indien avait annoncé mettre en vente l'intégralité de la compagnie aérienne publique Air India, à la situation financière alarmante, après l'échec cinglant d'une première tentative de privatisation partielle.

