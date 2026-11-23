L'Inde offre une aide de 1,6 milliard de dollars au Népal pour se reconstruire après les inondations

Des ouvriers dégagent une route avec des pelleteuses le long de la rivière Trishuli dans le district de Nuwakot, le 1er octobre 2026 au Népal ( AFP / Prakash MATHEMA )

L'Inde a offert au Népal un plan d'aide de 1,6 milliard de dollars destiné à soutenir sa reconstruction après l'inondation meurtrière qui l'a frappé en août, a annoncé lundi son Premier ministre Narendra Modi lors d'une visite de son homologue népalais.

"Pour soutenir la reconstruction du Népal et l'aider à relancer son développement à long terme, nous annonçons un plan de coopération de 240 milliards de roupies népalaises", a déclaré M. Modi à l'issue d'un entretien avec le Premier ministre népalais Balendra Shah.

Le 26 août, l'effondrement d'un glacier et du pan d'une montagne a créé une immense vague de glace, de boue et de roches qui a dévasté plusieurs vallées, à la frontière du Népal et de la Chine.

Un stupa bouddhiste endommagé par des crues soudaines au centre de Trishuli, dans le district de Nuwakot, le 31 août 2026 au Népal ( AFP / Arun SANKAR )

Selon le dernier bilan côté népalais, ce "tsunami himalayen", dont l'ampleur a été attribuée au réchauffement climatique, a fait au moins 1.400 morts, plus de 5.000 disparus et d'importants dégâts.

Le gouvernement de Katmandou a estimé à 4,78 milliards de dollars le coût de la reconstruction.

"Nous exprimons nos plus sincères condoléances pour les nombreuses vies perdues lors des inondations dévastatrices au Népal", a poursuivi M. Modi.

Le Premier ministre indien Narendra Modi (d) et son homologue népalais Balendra Shah à New Delhi, le 23 novembre 2026 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )

"Notre engagement vise à aider les victimes à reconstruire leur vie, à créer de nouvelles opportunités et à renforcer la capacité du Népal à mieux traiter ce type de catastrophes à l'avenir", a-t-il ajouté.

En octobre, le fonds de l'ONU pour les pertes et dommages dus au climat a mis de côté 20 millions de dollars - la somme maximale prévue par ses statuts - pour le Népal, une première qui ne couvre que 0,5% de la facture estimée des dégâts.

Alliés naturels

Dans son désormais fameux costume noir, les yeux cachés derrière ses lunettes de soleil, M. Shah a pour sa part souligné "la nécessité de relever collectivement les défis posés par le changement climatique".

Âgé de 36 ans, le rappeur devenu maire de Katmandou a remporté haut la main les élections législatives en mars, six mois après la révolte des jeunes de la Génération Z contre la corruption et le chômage qui a renversé le gouvernement.

Le Premier ministre indien Narendra Modi (g) et son homologue népalais Balendra Shah à New Delhi, le 23 novembre 2026 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )

Son séjour de deux jours à New Delhi est sa première visite bilatérale à l'étranger depuis sa prise de fonction.

Avare d'apparitions publiques depuis son arrivée au pouvoir, Balendra Shah a effectué sa première visite à l'étranger à New York en septembre, où il a plaidé pour la justice climatique devant les Nations unies.

Allié naturel de l'Inde voisine, le Népal à majorité hindoue s'efforce de préserver l'équilibre diplomatique avec l'autre géant de la région, la Chine.

Proximité géographique oblige, 60% des importations de biens et services du Népal proviennent d'Inde - pour une valeur de 8,6 milliards de dollars - contre 13% de la Chine - 1,8 milliard de dollars - selon les statistiques de la Banque mondiale.

Entre autres projets bilatéraux, les deux dirigeants ont évoqué lundi un train transfrontalier, un barrage hydroélectrique de 669 megawatts de capacité, un oléoduc et terminal de stockage d'hydrocarbures.

"Que l'amitié entre le Népal et l'Inde se développe au point où la confiance devienne aussi haute que l'Himalaya, où la coopération coule aussi aisément qu'un fleuve et où la prospérité entre les deux pays fleurisse sous notre ciel commun", a lancé M. Shah.