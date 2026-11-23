L'Inde constate qu'un échantillon de l'eau minérale très populaire “Bisleri” n'est pas conforme aux normes de sécurité et prévoit d'étendre les contrôles à toutes les marques

L'autorité indienne de régulation de la sécurité alimentaire a jugé qu'un échantillon d'eau potable de Bisleri International n'était pas conforme aux normes de sécurité, ce qui constitue un revers majeur pour la marque d'eau en bouteille la plus importante et la plus connue du pays, soutenue par des stars de Bollywood. Une source gouvernementale a indiqué que des échantillons provenant de toutes les entreprises allaient désormais être analysés.

Les bouteilles de 20 cents de la marque éponyme Bisleri en ont fait un nom connu de tous en Inde, où la mauvaise qualité de l’eau a fait de l’eau en bouteille une nécessité pour les foyers et les restaurants, tandis que ses grandes canettes sont couramment utilisées dans les bureaux équipés de distributeurs d’eau.

Depuis des années, Bisleri conserve sa position de leader sur le marché indien de l’eau potable en bouteille, face à la concurrence de PepsiCo PEP.O , Coca-Cola KO.N , Tata et Reliance Consumer, la société du milliardaire Mukesh Ambani. Selon les estimations, ce secteur est évalué à plus de 3,5 milliards de dollars.

À la lumière de ces résultats, l’Autorité indienne de sécurité alimentaire et des normes alimentaires (FSSAI) prévoit de tester davantage d’échantillons de Bisleri provenant de tout le pays, ainsi que ceux d’autres entreprises, a déclaré une source gouvernementale. La FSSAI a également indiqué qu’elle engagerait une procédure judiciaire à l’encontre de Bisleri.

“La sécurité de l’eau potable est une priorité pour Bisleri. Nous appliquons des contrôles de qualité rigoureux”, a déclaré Bisleri, ajoutant que son eau était propre à la consommation et qu’elle coopérerait avec les autorités de régulation.

Bisleri affirme disposer de 130 usines en activité pour la fabrication de ses produits, de 5 980 distributeurs à l’échelle nationale et d’une flotte de 8 270 camions de transport. Le conglomérat multinational Tata avait autrefois engagé des négociations en vue d’acquérir l’embouteilleur, qui compte parmi ses ambassadeurs de marque plusieurs stars de Bollywood, notamment Shahid Kapoor et Deepika Padukone.

Les mesures prises à l’encontre de Bisleri et les contrôles prévus chez d’autres entreprises interviennent alors que l’Inde a renforcé ses mesures de contrôle à l’encontre des grandes marques. La FSSAI et les autorités de régulation régionales ont mené de nombreuses descentes et sanctionné des entreprises pour étiquetage non conforme, ce qui a touché des chaînes de restauration telles que Domino’s et des fabricants d’alcools, dont Diageo.

RÉSULTATS D'ANALYSES

Bisleri vend des centaines de millions de bouteilles et de canettes chaque année en Inde, a indiqué une source du secteur.

L'échantillon jugé dangereux a été prélevé dans les locaux de Bisleri et ne respectait pas les limites prescrites en matière de bromate, un produit chimique issu de certains procédés de désinfection, a indiqué la FSSAI dimanche dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Après que Bisleri eut fait appel de cette conclusion, l’autorité de régulation gouvernementale a maintenu que l’échantillon était dangereux, mais a précisé qu’elle avait détecté des hydrocarbures aromatiques polycycliques, ou HAP, a indiqué la FSSAI.

Les HAP constituent un grave problème de santé publique en raison de leurs propriétés toxiques, mutagènes et cancérigènes, selon une étude publiée l’année dernière dans la base de données PubMed de la Bibliothèque nationale de médecine. Certaines personnes ayant ingéré des concentrations élevées de bromate ont souffert de problèmes rénaux et d’une perte auditive, selon le département de la santé de New York, bien qu’elles aient été exposées à des niveaux plusieurs milliers de fois supérieurs à la norme applicable à l’eau potable.

Sur les réseaux sociaux, les consommateurs ont fait part de leurs inquiétudes concernant les conclusions de la FSSAI, faisant de #Bisleri l’une des principales tendances sur X dans le pays. Une agence de presse locale a montré un commerçant affirmant avoir cessé de vendre du Bisleri.

“Je comptais sur Bisleri quand je vivais en Inde; je m'en servais même pour me brosser les dents, faire bouillir ma bouilloire, cuisiner et, surtout, c'était l'eau que buvaient mes chats! C'est complètement fou”, a écrit la journaliste britannique Naomi Canton sur X.

MARQUE POPULAIRE

Selon Bisleri, cette enquête remonte à septembre 2025.

Une deuxième source gouvernementale a indiqué que les lots liés à l’échantillon non conforme avaient été rappelés, et que des tests ultérieurs sur les produits n’avaient révélé aucun problème de qualité de l’eau.

Cependant, une lettre de Bisleri envoyée à la FSSAI en février, et consultée par Reuters, montrait que l’entreprise avait indiqué qu’il ne restait plus aucun produit sur le marché à ce moment-là à rappeler, ce qui laisse supposer qu’il avait déjà été consommé ou vendu.

Bisleri a déclaré dans son communiqué que l’échantillon prélevé dans son usine de Goa l’année dernière présentait une teneur en bromate de 12 microgrammes par litre, contre la limite réglementaire de 10 microgrammes par litre, mais que des tests indépendants supplémentaires organisés par l’entreprise avaient montré que la concentration de cette substance chimique se situait dans les limites réglementaires.

Bisleri a déclaré un chiffre d’affaires annuel de 345 millions de dollars pour l’exercice clos en mars 2025. L’entreprise s’est implantée aux Émirats arabes unis l’année dernière, affirmant: “La région offre d’importantes opportunités de croissance, portées par une importante diaspora indienne qui connaît bien nos marques.”

Ces dernières années, Bisleri et d’autres entreprises se sont lancées sur le marché de l’eau haut de gamme en commercialisant de l’eau minérale naturelle ainsi que des variantes plates et pétillantes, cherchant ainsi à séduire une clientèle aisée qui améliore son mode de vie et se soucie davantage de sa santé .