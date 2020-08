L'Inde accuse la Chine de nouvelles "provocations" à la frontière

Le ministère indien de la Défense a indiqué que ces incidents étaient survenus samedi soir dans la région du Ladakh, sans toutefois dire si le secteur avait de nouveau été le théâtre d'affrontements.

L'armée chinoise a "réalisé des mouvements militaires provocateurs pour changer le statu quo" a la frontière, a-t-il dit, en précisant que les deux parties avaient lundi des entretiens.

Des troupes des deux nations les plus peuplées du monde se sont affrontées le 15 juin lors d'un corps-à-corps d'une extrême violence dans une vallée disputée du Ladakh (nord de l'Inde), première confrontation meurtrière entre leurs armées en 45 ans.

Le choc a fait 20 morts côté indien, et un nombre inconnu de victimes dans les rangs chinois. Le décès des soldats indiens a suscité une vague d'indignation en Inde et provoqué une poussée de fièvre antichinoise, mettant le gouvernement nationaliste hindou sous pression.

Tensions have been high in recent months on the contested border between India and China in the Himalayas ( AFP / Tauseef MUSTAFA )