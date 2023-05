information fournie par So Foot • 19/05/2023 à 10:04

L’incroyable victoire de Sheffield Wednesday

Parisiens, ça vous dit quelque chose ?

Face à Peterborough ce jeudi, en demi-finales retour des play-off de League One (D3 anglaise), déterminant l’accession au Championship, Sheffield Wednesday est revenu de loin. Défaits à l’aller (4-0), les Owls ont en effet réussi l’exploit de renverser la vapeur en remontant le score (5-1), avant de s’imposer aux tirs au but. Pourtant, rien n’aura été facile, puisque Liam Miller est d’abord allé chercher les 30 minutes supplémentaires en marquant au bout du temps additionnel (4-0, 90 e +8). En prolongation, Peterborough croit alors briser les rêves des locaux sur un but contre son camp de Lee Gregory (4-1, 105 e ), mais c’était compter sans Callum Paterson, venu envoyer tout le monde en séance fatidique (5-1, 112 e ).…

AC pour SOFOOT.com