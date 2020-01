Sous le soleil de Barcelone, au sud-ouest de la fameuse Rambla et de la Sagrada Familia de Gaudi, se trouve l'une des plus belles fiertés des Catalans, pris ces dernières années d'une fièvre indépendantiste : l'usine Seat de Martorell. Moribonde il y a 12 ans, la marque automobile espagnole, fondée dans les années 1950 et rachetée en 1986 par Volkswagen, a effectué une incroyable « remontada » parmi les constructeurs européens. À l'image du fameux 6-1 du FC Barcelone contre le PSG en Ligue des champions en 2017.La comparaison avec le Barça n'est pas anodine : la marque premium sportive Cupra de Seat est depuis peu le partenaire officiel du club de Lionel Messi et d'Antoine Griezmann. « Ces dernières années, nous avons complètement changé et sommes montés en première division de l'industrie automobile », se réjouit Wayne Griffiths, vice-président responsable des ventes et du marketing, lors d'un entretien exclusif au Point avant la présentation de la nouvelle Leon.D'origine anglaise, Wayne Griffiths est l'un des managers pressentis pour succéder à Luca de Meo, qui prend les rênes de Renault le 1er juillet prochain. À moins que ce dernier ne débauche ce fidèle lieutenant pour l'épauler au sein du Losange? La Leon est une voiture entièrement pensée, conçue et fabriquée à Martorell. Sous-utilisée auparavant, l'usine catalane, qui avait été inaugurée en 1993 par le roi Juan Carlos, tourne aujourd'hui à plein régime....