L'incroyable pétard d'Isidor
Mythique. Lors de la rencontre entre Haïti et le Maroc, Wilson Isidor a décidé de laisser sa trace dans ce Mondial 2026. Si les Grenadiers sont d’ores et déjà éliminés de la compétition, l’attaquant de Sunderland a probablement inscrit l’un des buts du tournoi.
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