L’incroyable erreur du Burundi face au Cameroun

Dernier match du groupe C des éliminatoires et décisif pour la qualification à la prochaine Coupe d’Afrique des nations, le match entre le Burundi et le Cameroun se sera débloqué sur un but pour le moins loufoque. Servi par son gardien dans sa surface sans aucune pression, le défenseur burundais Christophe Nduwarugira s’est totalement déchiré, déposant admirablement le ballon dans la course de Bryan Mbeumo, seul face au but pour l’ouverture du score au retour des vestiaires. Des buts de Christopher Wooh et Vincent Aboubakar auront finalement offert un succès plus tranquille au Cameroun, qui sera bien au rendez-vous, en janvier prochain.

L’erreur INCROYABLE du Burundi qui envoie donc pour l’instant le Cameroun en Côte d’Ivoire ! 🇨🇲🦁pic.twitter.com/wyIED2Mtzt…

TB pour SOFOOT.com