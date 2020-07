L'incroyable destin de Musa Juwara

Il y a quatre ans, Musa Juwara, alors âgé de 14 ans, traversait seul la Méditerranée pour venir chercher une vie meilleure en Italie. Aujourd'hui, et après plusieurs années à s'endurcir au gré des difficultés, il vient de marquer son premier but en Serie A.

Un périple de plus de 5500 kilomètres

Qui sait à quoi Musa Juwara a pensé, au moment où le ballon qu'il venait de frapper avec force a fait trembler les filets de Samir Handanovi? ? Probablement à beaucoup de choses. Ou alors à rien du tout. Seul lui détient le secret, et c'est tant mieux. Ce but, en tout cas, a été un petit séisme qui a secoué toute l'Italie du football. D'abord, parce qu'il a permis à Bologne d'égaliser (puis de gagner) à San Siro contre l'Inter (1-2), enterrant les derniers espoirs de Scudetto des. Ensuite, parce qu'il a permis de mettre en lumière le parcours d'un gamin de 18 ans venu de Gambie, qui venait de signer là sa première banderille en Serie A. Or, ce parcours, débuté il y a un peu plus de quatre ans de l'autre côté de la Méditerranée, relève de l'extraordinaire. Et c'est ce qui rend ce moment encore plus beau, encore plus fort.Retour en 2016. Musa Juwara a 14 ans, il vit avec sa famille à Tujereng, un petit village de quelque 5000 habitants en Gambie, et n'a qu'un rêve : devenir footballeur. Mais le gamin, d'une lucidité dingue pour son âge, sait qu'en restant là-bas, son rêve pourrait ne jamais se réaliser. Alors, prenant tout son courage à deux mains (et à ce stade-là, le terme "courage" n'est même pas suffisant), il décide de partir, seul, en Italie. Le voyage, coûteux, lui est financé par son grand frère, qui travaille dans les champs et qui souhaite plus que tout que son petit frère réussisse.Débute alors, pour Musa, un périple de plus de 5500 kilomètres et de près de 80 heures de route pour rejoindre la Sicile. Seul avec quelques affaires et un peu d'argent en poche, Musa va donc traverser le Sénégal, la Mauritanie, le Sahara occidental, le Maroc, l'Algérie et enfin la Tunisie. C'est de là qu'il embarque dans un petit bateau qui l'emmène en Sicile. Il y est accueilli par la Croix-Rouge, au terme d'un voyage de plusieurs jours. Cette année-là, on estime que 25 000 mineurs venus d'Afrique ont débarqué en Italie... De là, il est envoyé dans un centre d'accueil situé en province de Potenza, une ville du Sud de l'Italie, à deux heures de Naples. Et c'est là-bas que les premières Lire la suite de l'article sur SoFoot.com