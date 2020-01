L'incroyable déguisement de De Rossi pour assister au derby romain incognito

Du terrain du Stade Olympique aux tribunes de la Curva Sud. De retour en Italie après un court crochet par Buenos Aires et le club de Boca Juniors, Daniele De Rossi a assisté dimanche au derby romain mettant aux prises l'AS Rome, son ancien club, et la Lazio (1-1). Mais au lieu de prendre place en loges, l'ancien capitaine giallorosso s'est grimé pour regarder le match en virage, parmi les supporters les plus passionnés, rapportent les médias italiens ce mercredi. « C'est un grand amour, qui continuera, même s'il prendra des formes différentes. Je n'exclus pas que d'ici quelques années, un peu camouflé, on puisse me retrouver dans un parcage, avec une bière et un sandwich, à encourager mes amis », avait-il indiqué lors de sa conférence de presse d'adieux à la Roma en mai dernier. Il a mené à bien son projet, plus vite que prévu, et en plein cœur du Stade Olympique de Rome, sans que personne ne le reconnaisse.De Rossi « heureux comme un gosse » Faux cheveux, barbe teinte, lunettes factices et maquillage professionnel, De Rossi a vécu le match de dimanche comme un vrai supporter, lui qui tout au long de sa carrière a été présenté comme un « joueur-tifoso » (supporter, ndlr).C'est sa compagne Sarah Felberbaum qui a vendu la mèche mercredi sur son compte Instagram, avec une vidéo en vitesse accélérée montrant les préparatifs de l'expédition. On y voit De Rossi changer d'aspect grâce au travail d'une maquilleuse, qui lui a notamment posé un gros bouton sur le nez. Voir cette publication sur Instagram Ecco cosa succede quando tuo marito decide di infiltrarsi in curva sud per esaudire il suo sogno e vedere il derby! Abbiamo perso un pomeriggio intero, ore di trucco, traumatizzato i figli ma era felice come un bambino. (Ti amo) (More in stories) . . . . #romalazio #sogni #danielederossi #madimmete #reflectionsofme Une publication partagée par Sarah Felberbaum (@sarahfelberbaum) le 29 Janv. ...