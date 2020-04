L'incroyable aventure bolivienne de Julien Benhaim

À 23 ans, Julien Benhaim avait décidé d'offrir une nouvelle trajectoire à sa carrière. Le joueur de Furiani-Agliani (N3), formé au SC Bastia, a pris tout le monde de cours en acceptant il y a quelques mois un défi fou : quitter son île pour rejoindre l'Altiplano bolivien. Sur place, tout ne s'est pas passé comme prévu. Arrivé fin janvier dans un club en crise, le joueur a été contraint de quitter la ville en raison de la pandémie. Finalement, il est rentré ce dimanche en France après avoir passé trois mois en Bolivie, sans jouer, et sans avoir reçu un centime. Malgré les difficultés rencontrées dans le pays andin, le Corse referme cette parenthèse bolivienne avec beaucoup d'affection. Il raconte.



"J'ai dit au président que tant que je n'avais pas l'équivalent des frais que j'avais avancé, je ne sortirai pas du bureau. Il m'a dit qu'il me paierait avec l'argent de la recette du match suivant. On a signé un compromis. Les jours sont passés, je n'avais pas de nouvelles..."Julien Benhaim

On dit souvent que certains trains ne passent qu'une fois. Allez dire ça à Julien Benhaim. Lorsque l'opportunité de renouer avec le monde du football professionnel s'est présentée, en janvier, le Corse n'a pas hésité longtemps. ", raconte le joueur." En quelques jours le milieu de terrain de Furiani Agliani quitte le ventre mou du championnat de National 3 Corse-Méditerranée pour rejoindre la Bolivie et le club de San José, alors en pleine préparation d'une double confrontation en Copa Libertadores. Fou, mais tellement excitant. "", se souvient-il.En cherchant à donner un second souffle à sa carrière, Benhaim a été servi. Le club de San José est basé dans la ville d'Oruro, célèbre pour son carnaval et perchée sur l'Altiplano, à 3 700 mètres au-dessus du niveau de la mer. S'il reconnaît avoir eu besoin de temps pour s'adapter à l'altitude, le joueur assure s'être bien acclimaté à son nouvel environnement. "