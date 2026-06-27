L'improbable stat du troisième but de Dembélé

50 secondes pour l’Histoire. Devenu ce vendredi soir le troisième joueur de l’équipe de France à inscrire un triplé en Coupe du monde, Ousmane Dembélé a fait cela avec style . Sa troisième réalisation, à la sortie d’un double crochet dévastateur, présente même une particularité inédite depuis le début de la compétition : les onze joueurs de l’équipe ont touché le ballon sur l’action . Un ballet collectif de 50 secondes qui aura donc permis aux Bleus de mettre définitivement la Norvège au pas.

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TB pour SOFOOT.com