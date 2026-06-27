 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'improbable stat du troisième but de Dembélé
information fournie par So Foot 27/06/2026 à 00:14

L'improbable stat du troisième but de Dembélé

L'improbable stat du troisième but de Dembélé

50 secondes pour l’Histoire. Devenu ce vendredi soir le troisième joueur de l’équipe de France à inscrire un triplé en Coupe du monde, Ousmane Dembélé a fait cela avec style . Sa troisième réalisation, à la sortie d’un double crochet dévastateur, présente même une particularité inédite depuis le début de la compétition : les onze joueurs de l’équipe ont touché le ballon sur l’action . Un ballet collectif de 50 secondes qui aura donc permis aux Bleus de mettre définitivement la Norvège au pas.

Embed t.co…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Cap-Vert résiste à l'Arabie saoudite et écrit son Histoire
    Le Cap-Vert résiste à l'Arabie saoudite et écrit son Histoire
    information fournie par So Foot 27.06.2026 04:41 

    Comme face à l'Espagne pour son entrée en lice, le Cap-Vert s'est contenté d'un score vierge face à l'Arabie saoudite (0-0). Un troisième match nul qui offre une deuxième place historique aux Requins Bleus, qualifiés pour les seizièmes de finale de ce Mondial. ... Lire la suite

  • Ainsi (re)commence l'histoire de Dembélé avec l'équipe de France
    Ainsi (re)commence l'histoire de Dembélé avec l'équipe de France
    information fournie par So Foot 27.06.2026 04:22 

    Triple buteur contre la Norvège (1-4), Ousmane Dembélé a enfin son match référence en équipe de France, qui plus est en Coupe du monde. De quoi vraiment enfin lancer sa carrière internationale avec les Bleus ? Les signaux, eux, semblent en tout cas au vert. À ses ... Lire la suite

  • L'Espagne valide sa première place et expulse l'Uruguay du Mondial
    L'Espagne valide sa première place et expulse l'Uruguay du Mondial
    information fournie par So Foot 27.06.2026 04:22 

    Un cadeau de Fernando Muslera à Álex Baena, une Uruguay en perdition et beaucoup d'ennui : l'Espagne est venue à bout de la Celeste du côté de Guadalajara (0-1). La Roja défiera l'Autriche ou l'Algérie en seizièmes, quand la bande de Marcelo Bielsa peut faire ses ... Lire la suite

  • Pape Thiaw est fier de ses hommes
    Pape Thiaw est fier de ses hommes
    information fournie par So Foot 27.06.2026 01:34 

    Il n’y a plus qu’à attendre… Mal embarqué après deux défaites initiales contre la France puis la Norvège, le Sénégal a fait le job en écrasant l’Irak, ce vendredi soir. Trois points, un goal average soigné et un espoir qui renaît : les Lions de la Teranga ont de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank