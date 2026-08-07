L'improbable échange de Facundo Medina avec un garagiste
C’est ce qu’on appelle tomber sur le mauvais client au mauvais moment. Invité de l’émission Todo por la Misma , Facundo Medina a raconté être tombé sur un garagiste qui, sans le reconnaître, lui a expliqué que l’Albiceleste avait volontairement « donné » sa finale de Coupe du monde à l’Espagne (0-1, a.p.).
Pour l’artisan, les joueurs de Lionel Scaloni étaient même des « traîtres à la patrie ». Le pot aux roses a finalement été découvert grâce à une tierce personne, qui a reconnu le défenseur. Et là, changement de vidange : « Le garagiste s’est mis à pleurer », raconte Medina.…
MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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