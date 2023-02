L’immobilier de montagne serait-il devenu une valeur refuge ?

L'indice Ski Resilience classe Val Thorens à la 7ème place sur 61 stations mondiales. (© C.Cattin/Office tourisme de Val-Thorens)

La hausse des prix à deux chiffres dans la majorité des stations de ski des Alpes interpelle. «Il y a une forte demande, malgré le réchauffement climatique et des hivers plus doux avec moins de neige», clament les professionnels eux-mêmes surpris par les prix pratiqués.

C’est presque devenu un rituel. Chaque année à la même époque le conseil en immobilier haut de gamme Savills publie son indice Ski Resilience qui classe 61 stations mondiales selon la qualité et la fiabilité de leur enneigement (hauteur moyenne, température, durée de la saison).

Un précieux outil pour tous les propriétaires d’un bien à la montagne et surtout pour tous ceux qui aspirent à le devenir.

Comme en 2022, Zermatt occupe la première place du classement

Au pied du Servin, la station suisse offre un domaine skiable unique en Europe avec des pistes sur glacier à près de 4.000 mètres d’altitude, «ce qui contribue à la longue saison, à la qualité et à la fiabilité des chutes de neige». Les stations nord-américaines de Vail (2ème) et Aspen (3ème) montent aussi sur le podium grâce, entre autres, à « une série de tempêtes hivernales et un froid extrême qui ont entraîné de fortes chutes de neige pendant la dernière saison ».

Après plusieurs hivers doux, en particulier lors de la saison de ski 2021-2022, les stations françaises rétrogradent dans le classement. Tigne (en 6ème position, à la 3ème place en 2022), Val Thorens (7ème, 7ème ), et Val d’Isères (8ème, 8ème), devancent La Plagne (16ème, 13ème), Chamonix (18ème, 22ème), Courchevel (21ème, 23ème), La Rosière (23ème, 15ème ), Flaine (26ème, 30ème), Avoriaz (29ème, 25ème ) et Megève (34ème, 38ème