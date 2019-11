L'île Ernst Thälmann, utopie tropicale de la RDA

Dans les années 1970, Cuba aurait « offert » une de ses îles à la République démocratique allemande. Largement symbolique, cet acte laisse cependant certains penser qu'un « morceau d'Allemagne de l'Est » continue aujourd'hui de subsister.

C'était la plus belle plage de la République démocratique allemande, la RDA. Elle ne se trouvait pas sur la mer Baltique, mais à proximité de la baie des Cochons, à Cuba, dans la mer des Caraïbes. L'île Ernst Thälmann, avant-poste tropical de l'Allemagne de l'Est, large de 500 mètres et longue de 15 kilomètres, a été célébrée, chantée, avant de sombrer dans l'oubli, aussi rapidement qu'elle avait suscité l'intérêt.

Trente ans après la chute du mur de Berlin, la chaîne YouTube Half As Interested s'y est intéressée dans une vidéo supputant qu'un « morceau de l'ex-RDA pourrait encore exister ». En 2001, le site internet berlinois Thema1 suggérait, pour sa part, qu'il existait un « 17e Etat fédéral face à Cuba : Fidel nous a offert une île de soleil ! ». Dans cet article, le site avançait même l'idée que l'île appartenait au successeur légal de la RDA, à savoir la République fédérale... Mais les choses ne sont bien sûr pas aussi simples.

Le nom d'un héros de la RDA

L'histoire de cette utopie a commencé le 19 juin 1972. Ce jour-là, Erich Honecker, le patron de la RDA, accueillait son homologue cubain, Fidel Castro. Les Allemands avaient mis les petits plats dans les grands : le comité d'accueil avait entonné des chants cubains, remis des fleurs à la délégation, et le dirigeant cubain s'était vu gratifier d'un énorme ours en peluche, le symbole de Berlin.

Cayo Blanco del Sur, une île minuscule dans la baie des Cochons

