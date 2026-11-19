L'île de Taïwan de nouveau survolée par des avions russes - autorités

Deux avions militaires russes de type Tu-95 ont survolé la partie est de Taïwan jeudi après s'en être approchés par le sud, a déclaré le ministère taïwanais de la Défense, faisant état d'un deuxième survol de ce type en deux jours.

Mardi, des appareils russes avaient en effet mis en alerte les forces aériennes de Taïwan et du Japon en volant vers le sud depuis l'Extrême-Orient russe.

Et mercredi, deux Tupolev Tu-95 - nommés "Bears" par l'Otan - encadrés par deux avions ravitailleurs à longue portée étaient stationnés mercredi sur le tarmac de l'aéroport vietnamien de Danang.

Ce nouveau survol de Taïwan intervient juste avant la réunion tripartite entre le président russe Vladimir Poutine, le président chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump en marge du sommet l'Apec, forum de la Coopération économique Asie-Pacifique, qui se tient à Shenzhen , dans le sud de la Chine.

Le ministère de la Défense a publié une photo de l'un des Tu-95, qui, selon lui, a été prise depuis un chasseur F-16 taïwanais, ajoutant que les forces armées de l'île avaient "réagi de manière appropriée" à la manoeuvre russe.

Modèles vieillissants datant de la guerre froide, certains Tu-95 peuvent transporter des armes nucléaires, tandis que d'autres appareils de ce type sont utilisés pour la surveillance et la reconnaissance à longue portée.

Taïwan s'est aligné sur les pays occidentaux pour imposer des sanctions économiques à la Russie en réponse à son invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022.

Le ministère russe de la Défense n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Plus tôt dans la journée, l'envoyé de Taïwan au sommet de l'Apec, Stan Shih, fondateur du fabricant d'ordinateurs Acer, a brièvement serré la main de Vladimir Poutine à l'ouverture du sommet.

La Chine et la Russie entretiennent des liens politiques et militaires étroits et Moscou a à plusieurs reprises soutenu les revendications territoriales de Pékin sur Taïwan. Par ailleurs, l'armée de l'air et la marine chinoises opèrent déjà quotidiennement autour de l'île.

Il y a une semaine, Xi Jinping a une nouvelle fois appelé à la réunification de Taïwan avec la Chine continentale, promettant de l'effectuer de manière pacifique, sans mentionner un quelconque recours à la force, et soulignant que le cours de l'histoire ne pouvait pas être stoppé.

Pékin considère Taïwan comme une province renégate et n'a pas exclu par le passé de recourir à la force pour ramener l'île démocratique dans son giron, sous le modèle "un pays, deux systèmes", une perspective qui n'a le soutien d'aucun parti politique majeur à Taipei.

(Ben Blanchard, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Augustin Turpin)