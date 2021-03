L'Île-de-France peut-elle éviter un confinement le week-end ?

Alors que l'exécutif doit annoncer jeudi soir de nouvelles mesures restrictives en Île-de-France et dans les Hauts-de-France, Emmanuel Macron a toutefois évoqué la difficulté de confiner la région parisienne le week-end, où "les gens rentrent tous les soirs tard chez eux".

Pour tenter de freiner la "troisième vague" de Covid-19 qui va "taper très dur" jusqu'à la mi-avril selon Emmanuel Macron, l'exécutif doit annoncer jeudi 18 mars de nouvelles restrictions en Île-de-France et dans les Hauts-de-France . Cela prendra-t-il la forme d'un confinement le week-end, comme dans les Alpes-Maritimes et dans le Pas-de-Calais, ou sur toute la semaine ?

En visioconférence avec des maire franciliens et d'autres régions, Emmanuel Macron a promis des "décisions pragmatiques, proportionnées, territorialisées, nécessaires", rapporte l' AFP .

Il a par ailleurs évoqué la difficulté de confiner le week-end l'Île-de-France où "les gens rentrent tous les soirs tard chez eux". On "ne peut pas reconfiner" les Franciliens "du vendredi soir au dimanche soir, parce que c'est une vie qui est impossible" , a-t-il estimé rapporte France Bleu. Les élus d'Île-de-France qui étaient présents ont évoqué le rythme des Franciliens, entre les trajets en métro ou RER, les bouchons, les horaires de travail et un retour souvent tard le soir à la maison.

Un modèle hybride

Dans ce contexte, le chef de l'Etat veut prendre pour l'Île-de-France "des mesures de freinage qui aient un autre visage que celles qu'on a connues" et qui dureront "quelques semaines". Selon les participants, il recherche un modèle hybride : "Plus de télétravail par exemple la semaine, moins de brassage en intérieur, mais de l'oxygénation le week-end."

Devant les élus, Emmanuel Macron a en effet insisté sur la lassitude des Français et la nécessité de continuer à faire du sport en plein air. "On a quand même appris une chose à partir du premier confinement, c'est qu'être dehors c'est plutôt bon, si on ne fait pas de grandes fêtes ou on ne se met pas à aller boire de la bière dans des endroits communs", a-t-il dit.

Mercredi soir, aucune décision n'avait été vraisemblablement tranchée. "On réfléchit dans les prochaines heures à trouver des mesures adaptées et donner un horizon de temps", a affirmé Emmanuel Macron devant les élus.