L'IA représente un quart de la croissance du crédit dans la zone euro - Lane (BCE)

Illustration montrant les mots « IA Intelligence Artificielle » et un clavier

FRANCFORT, 13 novembre (Reuters) - Le financement ‌de l'intelligence artificielle (IA) représente actuellement un quart de ​la croissance des prêts bancaires accordés aux entreprises de la zone euro, a déclaré Philip Lane, chef ​économiste de la Banque centrale européenne (BCE), dans une interview publiée ​vendredi par le Financial Times.

La ⁠croissance des prêts aux entreprises dans la zone ‌euro progresse à un rythme soutenu, alors même que les banques ont resserré ​l'accès au crédit ‌en raison de la hausse des taux ⁠d'intérêt et des tensions géopolitiques, selon les donnéespubliées le mois dernier par la BCE et portant ⁠sur le ‌mois de septembre.

Philip Lane souligne toutefois que ⁠sans l'IA, les prêts aux entreprises progresseraient de ‌3% par an, au lieu de ⁠4%, malgré l'empreinte relativement faible de ce ⁠secteur dans l'économie ‌européenne.

"Environ un quart de la croissance du crédit ​cette année provient de ‌l"IA, même si ces secteurs liés à l"IA ne représentent pas un ​quart de l'économie", a-t-il déclaré dans un podcast du FT.

Le chef économiste de la ⁠BCE a également réaffirmé qu'il préférerait que davantage d'investissements soient financés par des fonds propres, ce qui permettrait aux entreprises d'IA de se développer plus rapidement.

(Reportage Francesco Canepa ; version française Diana Mandiá, édité ​par Augustin Turpin)