L'IA, qui bouleverse déjà la façon de faire la guerre, va aussi aider l'Otan à parler la même langue

Le commandant suprême pour la transformation de l'Otan, l'amiral français Pierre Vandier, lors d'une conférence de presse au siège de l'Otan à Bruxelles, le 19 mai 2026 ( AFP / JOHN THYS )

L'intelligence artificielle, qui bouleverse déjà la façon de faire la guerre, va aussi aider les armées de l'Otan à parler d'une même voix, a expliqué l'un des principaux responsables militaires de l'Alliance atlantique mercredi.

"L'IA n'est plus une question. Ce n'est plus une réponse. Elle sera au cœur même de notre importance", de notre efficacité militaire, a assuré le commandant suprême pour la transformation de l'Otan, l'amiral français Pierre Vandier.

Mais il faut être le plus rapide à la développer pour assurer sa suprématie, a-t-il encore expliqué devant quelques journalistes au siège de l'Otan, à Bruxelles.

"Si on se comporte comme des canassons, si nous ralentissons tout, nous allons perdre la guerre. C'est sûr à 100 %", a-t-il mis en garde.

L'intelligence artificielle, l'IA, est déjà présente dans les conflits en cours, particulièrement en Ukraine, où elle a considérablement progressé.

Les IA à l'intérieur des drones sont désormais capables de trouver seules leur chemin, sans aucune intervention humaine. Il suffit pour cela de leur donner les images du terrain et le type d'objectif à atteindre, quand, au début de la guerre, un pilote devait guider le drone jusqu'à sa cible.

"Lapin ou soldat"

"Aujourd'hui, en Ukraine, il y a des GPU (des processeurs graphiques) embarqués sur des munitions rôdeuses (drones) : vous décrivez votre cible, puis le système la trouvera sans intervention humaine", a expliqué ce haut responsable de l'Otan.

Un soldat ukrainien teste un drone dans un lieu non identifié près de la ligne de front dans l'est de l'Ukraine, le 8 octobre 2025 ( AFP / Ed JONES )

L'IA aide aussi l'armée ukrainienne à repérer une cible. Depuis une image sur un ordinateur, "vous pouvez voir, quand une feuille bouge, si c'est un lapin ou un soldat", a-t-il encore expliqué.

Aujourd'hui, les armées occidentales sont conscientes de cette révolution technologique en cours.

"Pendant les premières années de la guerre, la plupart des pays occidentaux disaient : +Nous n'avons rien à apprendre de l'Ukraine. Ce n'est pas une guerre que nous mènerions de la même manière. Aujourd'hui, je pense que personne ne dit ça", a souligné l'officier français.

L'intelligence artificielle aide les armées à mieux comprendre le champ de bataille en synthétisant des quantités considérables d'information (renseignement militaire ou autre).

Elle équipe aussi de multiples armements pour les rendre de plus en plus autonomes.

Encore faut-il que les armées des différents pays de l'Otan parlent le même langage, ce qu'elles s'efforcent de faire depuis des années en imposant des "standards" à tous les Alliés.

Aujourd'hui, l'IA, sans rendre cette standardisation totalement obsolète, permet à différents systèmes d'armement de communiquer entre eux.

Et, "pour l'Otan, c'est une nouvelle extraordinaire", selon l'amiral Vandier.

La prochaine étape importante c'est le "cloud", le "nuage" qui gère et stocke les données. Et l'Otan devra se montrer particulièrement flexible, y compris en ayant recours à des systèmes commerciaux privés. Car sans nuage, pas d'IA.

Mais en travaillant avec les grands acteurs du Cloud comme Microsoft, Oracle ou Google, "le gros problème, c'est la confidentialité".

Des solutions existent, a-t-il toutefois assuré.

Il n'est pas toujours indispensable pour un allié de partager toute sa "bibliothèque" avec un autre. L'IA peut aider à sélectionner les informations utiles, masquer certaines données et au final, ne transmettre que ce qui est nécessaire, a encore expliqué l'amiral Vandier.

Ancien chef d'état-major français et commandant du porte-avions Charles de Gaulle, il supervise depuis 2024 la transformation des capacités militaires de l'Alliance et leur interopérabilité.