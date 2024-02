information fournie par So Foot • 18/02/2024 à 12:00

L'İstanbul Başakşehir rejoint la galaxie City Group

L’empire s’agrandit.

La galaxie City Football Group, société dont font notamment partie Troyes ou encore Gérone, continue de se développer à l’international. Ces derniers mois, elle s’est étendue jusqu’en Amérique du Sud et en Asie, et les dirigeants ont décidé de remettre le cap sur l’Europe en mettant la main sur l’İstanbul Başakşehir, devenu champion de Turquie en 2020, et accessoirement club actuel de Léo Dubois. Il s’agit désormais du quatorzième club appartenant à cette tentaculaire entreprise.…

AL pour SOFOOT.com