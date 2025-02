L'humide année 2024 a dopé les ventes de radiateurs et de sèche-linges

Les ventes de radiateurs mobiles ou de sèche-linges ont bondi en 2024, année particulièrement humide en France ( AFP / Ina FASSBENDER )

Les ventes de radiateurs mobiles ou de sèche-linges ont bondi en 2024, année particulièrement humide en France, qui n'a pas démenti l'adage selon lequel le marché de l'électroménager est dépendant de la météo.

Le secteur a été tiré par le petit électroménager, qui a franchi le seuil historique de 4 milliards d'euros, d'après une étude NielsenIQ-GfK publiée mercredi par le groupement interprofessionnel des fabricants d'appareils et d'équipements ménagers (Gifam), représentant une centaine de marques.

Avec 15% de précipitations au-dessus des normales, 2024 figure "parmi les 10 années les plus pluvieuses" depuis 1959 et a connu un fort déficit d'ensoleillement, selon Météo-France.

Cette humidité "a eu un impact sur les ventes de petit électroménager", notamment de déshumidificateurs, lesquels ont connu "un bel engouement", avec des ventes en hausse de 63%, a détaillé à l'AFP Laurent Cours, directeur études et statistiques du Gifam. Les radiateurs mobiles ont également vu leurs ventes bondir (+13,5%).

Dans le gros électroménager, le déficit d'ensoleillement a fait du tort à la bonne vieille corde à linge et dopé les ventes de sèche-linges, qui ont progressé de 13,2%. Ils ont également bénéficié d'innovations embarquées, permettant de réduire leur consommation énergétique, selon M. Cours, qui cite "les sèche-linges pompes à chaleur".

A l'inverse, les ventes de réfrigérateurs (-7%), "corrélées aux fortes températures, ont été pénalisées par la météo maussade de l’été 2024", souligne le Gifam.

Globalement, le chiffre d'affaires de l'électroménager a atteint 9,6 milliards d'euros en France, en hausse de 1% par rapport à 2023, pour 68 millions de produits vendus.

Le secteur a donc été porté par le petit électroménager, qui a connu une hausse de 8% en valeur, pour atteindre 4,03 milliards d'euros, selon l'étude.

Comme les années précédentes, les hausses les plus spectaculaires concernent les friteuses sans huiles ou "Air Fryer", dont les ventes "ont doublé en 2024", avec plus de 2,6 millions d'appareils vendus (+140% en valeur). Plus d'un foyer sur quatre en est désormais équipé, selon l'étude.

Le gros électroménager, en revanche, a connu un nouveau recul (-3,9%), qui s'explique principalement par la crise persistante de l'immobilier, l'achat de ces produits, notamment des appareils de cuisine, étant "souvent corrélé à l'acquisition d'un bien immobilier ou à un déménagement", a souligné le Gifam.

Selon les projections de NielsenIQ-GFK, cette baisse devrait ralentir en 2025, compte tenu de la reprise attendue des transactions immobilières.