L'hôtellerie-restauration fait face au défi de maintenir des "prix accessibles" pour ses clients au pouvoir d'achat contraint tout en préservant sa rentabilité ( AFP / JOEL SAGET )

L'hôtellerie-restauration fait face au défi de maintenir des "prix accessibles" pour ses clients au pouvoir d'achat contraint tout en préservant sa rentabilité, a déclaré mardi Franck Chaumès, nouveau président de l'Umih, principal syndicat patronal du secteur, lors de son congrès à Dunkerque.

"Le pouvoir d'achat est sous pression. Nos clients font de plus en plus attention à ce qu'ils dépensent. Nous voulons leur offrir de la qualité, du service, de la convivialité. Mais nous devons aussi faire vivre nos entreprises", a déclaré Franck Chaumès dans son discours d'ouverture du 74e congrès de l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie-restauration (Umih), qui compte 35.000 adhérents.

"Comment garder des prix accessibles et préserver la rentabilité de nos entreprises" et "éviter que la convivialité ne devienne un luxe pour nos clients", a appuyé Franck Chaumès, élu le 13 octobre pour succéder à Thierry Marx à la tête de ce syndicat.

Il a évoqué les défaillances d'entreprises, en hausse chez les restaurateurs, et des concurrents de l'hôtellerie-restauration de plus en plus nombreux : la grande distribution, la boulangerie, la vente à emporter, les meublés de tourisme.

Franck Chaumès a également salué "l'engagement" de son prédécesseur Thierry Marx, dont il était le vice-président de la branche nationale restauration.

Le chef étoilé, qui a quitté la présidence le 13 octobre, a lui fait un bilan de ses quatre années à la tête du syndicat : il a rappelé le maintien de l'exonération des pourboires, les avancées sur l'apprentissage et le logement des saisonniers, les absences rémunérées pour les salariés ayant des enfants malades.

Mais "sur certains dossiers, nous n'avons pas obtenu gain de cause", a-t-il toutefois ajouté, parlant de la loi Ripost, qui durcit notamment les règles en matière de fermetures administratives, de l'absence d'adoption de la réforme des statuts de l'Umih ou encore de la loi sur les titres-restaurant, pour laquelle "le compte n'y est pas", malgré les évolutions.

Jeudi, le Sénat a adopté la proposition de loi sur la pérennisation de l'utilisation des titres-restaurant pour des courses au supermarché, tout en appelant à la fixation d'un plafond journalier différencié pour favoriser les repas au restaurant et les produits directement consommables.

Si le double plafond était demandé par les restaurateurs, le montant est renvoyé par le Sénat à une adoption par décret, ce qui en fait, selon l'Umih, "un double plafond sans véritable garantie".