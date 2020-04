L'honneur des ultras français

Dans un communiqué commun, la quasi-totalité des associations et groupes de supporters de l'Hexagone ont pris position contre une reprise précipitée et à huis clos des championnats. Au-delà du message, cette parole semble illustrer - un des effets de la situation inédite que nous vivons -, la montée en puissance et peut-être une transformation de la vision et du rôle du mouvement ultras en France.

Communiqué des tribunes françaises co-signées par 45 groupes de supporters dont de nombreux groupes membres de l'ANS. pic.twitter.com/nTudNxmQ6I -- Asso.Nat.Supporters (@A_N_Supporters) April 13, 2020

L'intérêt supérieur du Pays

C'est un texte qui, naturellement, ne surprend guère sur le fond. Du moins si vous êtes un peu familier avec ce monde et ses problématiques. Il reprend nombre des thèmes et des revendications: rejet des contraintes économiques du, valorisation de la fonction et du poids du mouvement au sein de la vie des clubs ou de l'animation des stades, dénonciation du diktat des impératifs télévisuels (par exemple en Ligue 2 contre les jours et horaires des matchs...).Ce discours s'inscrit dans la continuité de ces préoccupations, tout comme autrefois la question des fumis ou des IDS. Tout au plus, les personnes un peu au fait de l'histoire et l'actualité des tribunes remarqueront avec intérêt que s'y côtoient des acteurs aussi divers, et parfois antagonistes, que les DVE lillois et les UltraMarines bordelais, le Red Star Fans et UB strasbourgeois.Néanmoins, dans le propos émerge aussi d'autres considérations qui participent d'une réflexion nettement plus généraliste, et presque politique.Bref, ces passionnés extrêmes du foot, qui consacrent un part non négligeable de leur existence, voire centrale, à leur club, demandent aux pontes de la LFP