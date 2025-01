L'homme Prada explore l'élégance "sauvage" et sophistiquée

Un mannequin Prada lors de la Fashion Week hommes à Milan, en Italie le 19 janvier 2025 ( AFP / Piero CRUCIATTI )

Elégance "sauvage" et sophistiquée: la styliste emblématique Miuccia Prada, associée à Raf Simons, a dévoilé dimanche à Milan sa nouvelle collection masculine pour l'automne-hiver 2025/2026 qui explore "la nature humaine" et "les instincts de base".

L'un des temps forts de la Fashion week homme, le défilé s'est déroulé sur une structure métallique de trois niveaux installée dans un immense hall de la Fondation Prada, créant des espaces intimes pour les invités, ambiance bar, pour favoriser la proximité.

Dans un monde dominé par l'intelligence artificielle, "l'idée est de sauver l'instinct humain pour libérer la créativité et la spontanéité", a expliqué Miuccia Prada, souriante, en coulisses après le show.

"Votre instinct, c'est comme votre ordinateur interne, c'est la réponse à tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez lu, vu, étudié, donc il n'y a pas de conflit entre la logique et l'instinct", a-t-elle fait valoir.

Un retour à la nature et à la vie sauvage qui est symbolisé par des peaux de mouton portées sur un torse nu ou drapées sur des manteaux mi-longs, ou alors des chapkas surdimensionnées recouvrant le front et les oreilles.

- Instinct et romantisme -

Les pantalons cigarette à coupe droite des années 70 ont été également remis au goût du jour, déclinés en couleurs flashy comme le violet et le rouge, mais aussi en noir, gris et marron.

Des pulls à tricot ornés de symboles métalliques sous forme d'amulettes, des maillots à fleurs, des vestes en cuir ajustées, des blousons bombers en nylon et des manteaux à carreaux écossais complètent le nouveau look Prada.

Les styles s’opposent, les couleurs s’entrechoquent: un élégant manteau en laine camel se combine avec des bottes texanes violettes, des vestes sont portées à même la peau mais avec une fleur rose en tissu sur le revers et des tuniques couvrant les genoux sont assorties à des doudounes courtes.

En guise d'explication, Miuccia Prada évoque "l'idée du romantisme comme quelque chose d'émotionnel et d'immédiat, la créativité sans trop réfléchir", soit "quelque chose de profondément humain". "Il s'agit de garder ses idées, ses passions".

"Dans l'instinct, une nouvelle sophistication et une élégance intime et sauvage peuvent se découvrir", résument Miuccia Prada et Raf Simons dans leurs notes de style.

- Emporio Armani, sans effort -

Séduction et élégance sans effort sont le mantra de la nouvelle collection de la ligne Emporio de Giorgio Armani, du prêt-à-porter haut de gamme destiné à une clientèle jeune et tendance, présentée à Milan samedi soir.

Mannequins Armani lors de la Fashion Week hommes à Milan, en Italie le 18 janvier 2025 ( AFP / Piero CRUCIATTI )

"J'ai voulu créer une collection à la fois vivante et mesurée", a expliqué le couturier âgé de 90 ans, le teint toujours hâlé, à l'issue du défilé.

Le maestro de la mode italienne "aime l'idée de jouer avec des éléments extrêmes, comme le métal, les tissus à poils longs et les brocarts" en "créant quelque chose d'élégant, avec de la personnalité, avec un équilibre singulier".

Des tenues matelassées et volumineuses pour affronter le froid hivernal côtoient de stricts costumes trois pièces en velours brillant pour les soirées festives, assortis de cravates fines, déclinées en noir, beige ou marron ou d'écharpes nouées autour du cou.

Des blazers noirs à revers et aux épaules marquées, des cardigans courts et des pantalons amples à taille haute font également partie du vestiaire de l'homme Emporio Armani.

Des pulls étincelants tissés de fils mécaniques, des smokings transformés en manteaux et des motifs floraux ou géométriques apportent des touches de fantaisie.

La palette des teintes s'inspire de la nature, faisant la part belle à la couleur cognac, au marron foncé et au brun doré.