L'homme le plus fort de France est normand

A 35 ans, le Normand Aurélien Lejeune est officiellement l'homme le plus fort de France. Et face au colosse de 1,83m pour 155 kg, « mon poids de forme », glisse en souriant le vainqueur de la finale du championnat de France de Strongman qui s'est déroulée à Corbeil-Essonnes (Essonne) en novembre, le doute n'est pas permis.Installé à Acquigny dans l'Eure et licencié au club de Petit-Couronne (Seine-Maritime), l'ancien rugbyman - au poste de pilier évidemment - a décroché le titre au terme de cinq épreuves pour le moins originales : retourner des pneus pesant dans les 500 kg, soulever une voiture posée sur un chariot, puis des troncs en métal de 150 kg au-dessus de la tête, porter un cadre de 360 kg et enfin arracher du sol l'Atlas Stone, une pierre ronde de 130 kg. « C'est un peu le symbole de notre discipline », assure l'athlète à la tête bien faite et au crâne rasé, passé par l'INSEP comme préparateur physique, avant d'officier aujourd'hui avec les espoirs du club de rugby rouennais et au sein du CFA Omnisports de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines).Son rêve : participer au championnat du monde« J'ai un emploi du temps plutôt chargé car chaque semaine j'ai entre 3 et 6 entraînements, à la salle ou chez moi, suivant les périodes ». Une discipline de fer pour ce tout jeune papa qui partage sa vie avec une compagne rencontrée sur les concours : « Elle a la même passion que moi. Heureusement, car il faut être prêt à pas mal de sacrifices... »Passionné par les sports de force depuis l'enfance, Aurélien Lejeune s'est véritablement lancé en 2012 après avoir soulevé de la fonte à haut niveau pendant quatre ans, remportant au passage 9 titres de champion de France en force athlétique : « J'ai été le premier Français à passer la barre des 300 kg au développé-couché. » Depuis, il s'est fait un nom au sein d'une ligue professionnelle mais n'avait jamais décroché le titre national. « ...