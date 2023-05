L'homme aux 70 000 maillots

Conseiller bancaire à la ville, Jonathan Petit est vendeur de maillots de sport vintage à la scène. Il tient même boutique à Amiens. Depuis 2002, plus de 70 000 maillots sont passés entre ses mains. Alors qu'il s'apprête à en vendre une bonne partie à son stand de l'Incroyable Brocante Sports, il livre ici l'histoire de trois d'entre eux.

L’histoire de Jonathan Petit commence en 2002. Ou plutôt celle de sa boutique Football Shirt Vintage. Alors apprenti dans l’automobile, un collègue avec la bosse du commerce lui conseille : « Trouve-toi un business ». Quelques jours plus tard, il tombe sur « un gars qui vend des fripes » au marché d’Amiens. Dont trois maillots de Manchester United, saison 95/96, modèle Sharp Viewcam. Achetés trois euros pièces chacun, il les revend 90 euros sur eBay. « Puis chaque mercredi, jour de marché, j’allais le voir à 7h du matin. Je repartais avec 40 maillots. Je les mettais en vente le jeudi. Le dimanche de la semaine suivante, les annonces se terminaient. Et le lundi, je passais ma journée à envoyer les colis ». C’est comme ça qu’au plus haut, Jonathan a possédé jusqu’à 6000-7000 maillots. Et qu’il estime que près de 70 000 sont passés par chez lui depuis vingt ans. Alors qu’il s’apprête à en vendre une bonne partie à son stand de l’Incroyable Brocante Sports ce dimanche 21 mai à Ground Control et qu’il partage l’histoire de certains chaque semaine à ses 110 000 abonnés sur TikTok, on lui a demandé d’en garder que trois. Voici son choix.

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com