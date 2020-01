L'hommage en plein match de Neymar à Kobe Bryant

C'était l'hommage attendu. En inscrivant son deuxième but face à Lille ce dimanche en transformant un penalty, Neymar s'est approché d'une caméra derrière le but du stade Pierre-Mauroy et, les traits fixes, a dessiné avec ses deux mains le chiffre « 24 ». 24 comme le numéro de maillot de Kobe Bryant aux Lakers de Los Angeles pendant toute sa carrière.« J'ai été voir les messages sur les réseaux sociaux à la mi-temps, j'ai vu que Kobe était mort, a-t-il expliqué au micro de Canal + à l'issue de la rencontre. C'est une grande tristesse pour le monde du sport et pour nous tous, pas seulement les fans de basket mais pour tout ce qu'il a fait pour le sport. Je le connaissais et j'ai fait cette célébration pour lui, son numéro. J'espère qu'il va reposer en paix. »Kobe Bryant et Neymar étaient amis depuis une visite de la star, décédée ce dimanche dans un tragique accident d'hélicoptère, à Barcelone. Les deux hommes ne cachaient pas l'admiration qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. Kobe Bryant était d'ailleurs venu, en octobre 2017, saluer Neymar et ses coéquipiers du PSG, à l'occasion d'une venue en France. « J'ai été très heureux de le revoir, expliquait-il alors. Car cela fait longtemps que nous n'en avions pas eu l'occasion. Avec Neymar et Dani (Ndlr : Dani Alves), nous avons cette vision en commun : on veut être le numéro un 1 et encore meilleur chaque jour que le précédent ». LIRE AUSSI > Bolt, Trump, Drake, Parker, Jay-Z... pluie d'hommages pour la « légende »La nouvelle a semble-t-il fortement perturbé le footballeur. Lors de son ouverture du score en première période, Neymar était hilare. Après le repos, il est apparu nettement plus fermé. Quelques minutes après son but, le PSG, sur son compte officiel, a tweeté la photo de Neymar, le doigt vers le ciel avec deux émoticônes : un cœur et une prière. Kobe. pic.twitter.com/0Dtzc2yMr6-- Canal Football Club ...