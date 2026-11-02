L'hommage du club de Trappes aux victimes de l’attentat terroriste et raciste du 23 octobre

L'hommage du club de Trappes aux victimes de l’attentat terroriste et raciste du 23 octobre

Un vibrant hommage. Dans un monde normal, la rencontre du sixième tour de Coupe de France entre l’Etoile Sportive de Trappes et le Racing Club de France aurait dû avoir lieu le 25 octobre dernier.

La folie humaine en a décidé autrement et suite à l’attentat terroriste et raciste du 23 octobre survenu à Trappes et la Verrière , le match a été reporté d’une semaine. Ce dimanche, les deux clubs se sont retrouvés pour rendre hommage aux victimes de l’attaque, qui a causé la mort de Pengo Bossio Wangi et cinq blessés. …

MB pour SOFOOT.com